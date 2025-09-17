NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Durante la administración de Biden, millones de migrantes ingresaron a Estados Unidos incluidos criminales, miembros de pandillas y otras tantas en listas de vigilancia terrorista.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, criticó duramente a su predecesor, Alejandro Mayorkas, por abrir la frontera sur a los traficantes de drogas y personas.

"No sé cómo podía dormir por la noche sabiendo las vulnerabilidades que estaba creando para este país y la gente a la que dejaba entrar y a la que permitía destruirnos", dijo.

Durante la administración de Biden, más de 8 millones de migrantes ingresaron a Estados Unidos incluidos criminales, miembros de pandillas y cientos de personas en listas de vigilancia terrorista.

“Creo que uno de los mayores perjuicios que le hicieron al país fue no cumplir con la misión para la cual se creó el departamento: literalmente proteger la patria”, continuó Noem.

“Y abrió las puertas y dijo: 'Pasen. Si pertenecen a un gobierno extranjero malvado, a una organización terrorista o a una pandilla, son más que bienvenidos, y vamos a ignorar nuestras leyes y los trataremos mejor que a los ciudadanos estadounidenses'”, agregó.

Cabe señalar que la lucha contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato del republicano Donald Trump.

El mandatario ha firmado una batería de decretos presidenciales, algunos pendientes de revisión judicial, para impedir la entrada de indocumentados, principalmente a través de la frontera sur.

El despliegue sin precedentes de tropas a lo largo de más de 3.000 km de frontera con México ha conseguido prácticamente reducir a mínimos los cruces ilegales, tras cuatro años de récords de entradas bajo la presidencia previa de Joe Biden.

Paralelamente el DHS ha desplegado decenas de miles de agentes del ICE en todo el país, en una campaña intensa de arrestos que incluye redadas en empresas o lugares públicos.

Esas redadas han sido denunciadas por las organizaciones de defensa de los derechos civiles y por la oposición demócrata.

La Corte Suprema confirmó la semana pasada que ICE puede detener a presuntos indocumentados a partir de indicios como la lengua o el aspecto físico en ciertos barrios de Los Angeles donde la población es mayoritariamente extranjera.

Para respaldar las operaciones contra la inmigración ilegal, el Congreso de mayoría republicana aprobó recientemente un sustancial paquete presupuestario para aumentar los recursos del ICE y de la policía fronteriza.

