Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus agresivas redadas contra la inmigración irregular en el sur de California, pese a las críticas de la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles, sin embargo, el alto tribunal le dio un giro a las decisiones.

"La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos", aseguró el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

En julio y agosto los factores eran su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante (parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería), el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

Cabe recordar que en junio las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos provocaron manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.

Asimismo, tras el anuncio, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la decisión se trata de un "ataque" contra las libertades civiles.

"El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, la Corte Suprema ha socavado los derechos de millones de personas", comentó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anticipó que continuará la batalla legal para intentar "detener las redadas inconstitucionales".

En las decisiones de los tribunales de primera instancia y luego de apelación, consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo "una sospecha razonable".

Sin embargo, seis jueces de la Corte Suprema levantaron el lunes esa suspensión, sin ofrecer los fundamentos de su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, agregó una opinión al fallo en la que destacó que "la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles", con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.

En paralelo, ICE anunció este lunes una operación en el estado de Illinois, donde precisamente en su capital, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024.

Desde hace trece años es la ciudad que sufre más asesinatos en Estados Unidos en cifras absolutas, aunque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no es la más elevada del país.

"Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador [demócrata Jay B] Pritzker y su política de santuario los protegerían", anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).