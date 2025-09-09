NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
"La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos", aseguró el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus agresivas redadas contra la inmigración irregular en el sur de California, pese a las críticas de la oposición demócrata y organizaciones de derechos humanos.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles, sin embargo, el alto tribunal le dio un giro a las decisiones.

"La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos", aseguró el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

o

En julio y agosto los factores eran su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante (parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería), el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

Cabe recordar que en junio las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos provocaron manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.

Asimismo, tras el anuncio, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la decisión se trata de un "ataque" contra las libertades civiles.

"El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, la Corte Suprema ha socavado los derechos de millones de personas", comentó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anticipó que continuará la batalla legal para intentar "detener las redadas inconstitucionales".

En las decisiones de los tribunales de primera instancia y luego de apelación, consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo "una sospecha razonable".

o

Sin embargo, seis jueces de la Corte Suprema levantaron el lunes esa suspensión, sin ofrecer los fundamentos de su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, agregó una opinión al fallo en la que destacó que "la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles", con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.

En paralelo, ICE anunció este lunes una operación en el estado de Illinois, donde precisamente en su capital, Chicago, registró 573 asesinatos en 2024.

Desde hace trece años es la ciudad que sufre más asesinatos en Estados Unidos en cifras absolutas, aunque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no es la más elevada del país.

"Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador [demócrata Jay B] Pritzker y su política de santuario los protegerían", anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Temas relacionados:

California

Gobierno de Estados Unidos

Los Ángeles

Migración

Migrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Actualidad

Ver más
Venezuela y Panamá
Relaciones bilaterales

Finalmente Venezuela y Panamá restablecen sus servicios consulares este lunes 1 de septiembre

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

El expresidente de Bolivia Evo Morales-Foto: EFE
Evo Morales

A pesar de la derrota de la izquierda en las urnas, Evo Morales celebró el pico del voto nulo que impulsó en las elecciones bolivianas

Liga BetPlay Dimayor

El América de Cali habría puesto punto final al proceso de Gabriel Raimondi: ya tendría nuevos candidatos para el cargo

Edwin Cardona hace frente a las críticas luego de errar dos penales ante São Paulo - Foto: EFE
Copa Libertadores

Edwin Cardona hace frente a las críticas luego de errar dos penales en partido de octavos de final de la Copa Libertadores

Horóscopo del 18 al 24 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

Venezuela y Panamá
Relaciones bilaterales

Finalmente Venezuela y Panamá restablecen sus servicios consulares este lunes 1 de septiembre

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal