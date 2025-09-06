NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Venezuela

"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Antonio Colina, presidente de Veppex, organización que busca dar a conocer a la situación existente de los exiliados políticos en Venezuela, habló en el programa de Ángulo de NTN24.

El juez Chen bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Venezuela en 2021 y el cual debía de entrar en vigor este 10 de septiembre.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que la decisión de poner fin al TPS se tomó tras consultar con socios interinstitucionales y basarse en revisiones de los servicios de ciudadanía y migración (USCIS) y del Departamento de Estado.

Al respecto, José Antonio Colina, presidente de Veppex, habló en el programa de Ángulo de NTN24 sobre bloqueó a Trump para poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos.

“Recibimos la noticia con mucha alegría porque 600.000 familias se están salvando de regresar a un país tan hostil como Venezuela”, afirmó.

Antonio Colina indicó que, en el mes de febrero, al menos 2.500 venezolanos abandonaron Estados Unidos mientras otros fueron capturados por autoridades migratorias.

“Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos”, recalcó.

"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

Foto de referencia de TikTok (AFP)
Casa Blanca

“Estamos tan de vuelta”: la Casa Blanca abrió cuenta en TikTok en medio de la disputa legal en Estados Unidos

Migrantes - AFP
Inmigrantes

País de Latinoamérica negocia con Estados Unidos para recibir a 300 refugiados cada año

Detenciones - Foto de referencia: Canva / Imagen de Rhoda Torres - Foto: Instagram @torresrhoda
Presos políticos en Venezuela

"Estoy muerta en vida como madre": desgarrador relato de la actriz Rhoda Torres que denuncia la detención de su hijo por el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

