"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

El juez Chen bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Venezuela en 2021 y el cual debía de entrar en vigor este 10 de septiembre.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que la decisión de poner fin al TPS se tomó tras consultar con socios interinstitucionales y basarse en revisiones de los servicios de ciudadanía y migración (USCIS) y del Departamento de Estado.

Al respecto, José Antonio Colina, presidente de Veppex, habló en el programa de Ángulo de NTN24 sobre bloqueó a Trump para poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos.

“Recibimos la noticia con mucha alegría porque 600.000 familias se están salvando de regresar a un país tan hostil como Venezuela”, afirmó.

Antonio Colina indicó que, en el mes de febrero, al menos 2.500 venezolanos abandonaron Estados Unidos mientras otros fueron capturados por autoridades migratorias.

“Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos”, recalcó.