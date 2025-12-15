Vin Diesel confirma que estrella del fútbol mundial hará parte de la nueva película de ‘Rápido y Furioso’

El actor estadounidense Vin Diesel confirmó en las últimas horas que la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo hará parte de la próxima producción de la saga de Rápidos y Furiosos 11.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor confirmó la noticia junto a una fotografía con el jugador.

“Todos preguntaban si formaría parte… Tengo que decirles que él es auténtico. Hemos escrito un personaje para él”, indicó.

Asimismo, reveló que, Rápidos y Furiosos 11 se estrenará en el 2027, teniendo como fecha tentativa para el mes de febrero.

La franquicia de 'Fast & Furious' —como es su nombre original en inglés— consta de 13 entregas hasta la fecha y la 14, 'Fast XI', está programada para estrenarse en el 2027.

A lo largo de las películas de la saga se han sumado varias apariciones que han cautivado a los fans como la de los cantantes puertorriqueños de reggaetón Don Omar y Tego Calderón.

Otros grandes actores se han ido uniendo a la franquicia a lo largo de los años y algunos han permanecido con papeles importantes en la trama, tales como el otro ícono del cine de acción Jason Statham y los actores y luchadores estadounidenses John Cena y Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca'.

'Rápido y Furioso' siempre se ha caracterizado por romper el molde y los prototipos propios de sus primeras entregas (enfocadas principalmente en los automóviles) y, en cambio, se ha unido otros géneros como la acción y ha incursionado incluso en algunas de las problemáticas sociales del hemisferio occidental.

De igual manera, los creadores no han tenido inconveniente con centrar las locaciones en alguna parte del mundo, pues, además de Estados Unidos, han rodado también en otros países como Brasil, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Tailandia, entre otros varios.