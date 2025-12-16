NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
José Antonio Kast

"Va a contar con nuestro apoyo": José Antonio Kast tomó postura sobre una eventual intervención militar de EE. UU. en Venezuela

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Foto: EFE
José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Foto: EFE
El presidente electo de Chile no ocultó su apoyo a una intervención estadounidense para sacar del poder a Nicolás Maduro.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se encuentra en Buenos Aires, Argentina, en su primer viaje luego de su triunfo en las elecciones presidenciales.

En medio de su viaje al país vecino, Kast se refirió a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y se pronunció sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Kast dijo este martes que apoya poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, aun con el protagonismo de Washington.

o

El mandatario electo, que asumirá funciones en marzo próximo, dijo que si bien Chile no intervendrá en Venezuela, "si alguien lo va a hacer, seamos claros que resuelve un problema gigantesco para nosotros y para toda América Latina, toda América del Sur e incluso para países de Europa".

Va a contar con nuestro apoyo”, reiteró.

Cabe recordar que más temprano, Kast llamó “narcodictador” a Maduro y aseguró “que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".

El político arrasó en el balotaje, y durante su campaña electoral prometió deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

Maduro evitó felicitar el triunfo del chileno, y en cambio lo acusó de Nazi mientras destacó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

o

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

"Señor Kast, tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar", agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.

Temas relacionados:

José Antonio Kast

Presidente

Chile

Intervención militar en Venezuela

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Política

Ver más
Votaciones en Honduras / FOTO: EFE
Elecciones en Honduras

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington - Foto: EFE
Donald Trump

EE. UU. examinará residencias permanentes otorgadas a personas de distintos países, incluido Venezuela, tras ataque a dos militares en Washington

Buque USS Pierre | Foto USSPierre.org
Buque

Así es el nuevo buque de guerra USS Pierre que EE. UU. sumó a su flota: armas de última generación y diseño de 127 metros

Participantes del Miss Universo 2025 - Foto: EFE
Miss Universo

Nueva renuncia en el Miss Universo 2025: un tercer jurado dimitió a pocas horas de la ceremonia de coronación

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

Villca Fernández

Ex preso político Villca Fernández bajo riesgo de ser sacado de EE.UU. y enviado a tercer país

Chilena de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. (AFP)
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre