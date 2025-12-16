"Va a contar con nuestro apoyo": José Antonio Kast tomó postura sobre una eventual intervención militar de EE. UU. en Venezuela

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se encuentra en Buenos Aires, Argentina, en su primer viaje luego de su triunfo en las elecciones presidenciales.

En medio de su viaje al país vecino, Kast se refirió a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y se pronunció sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Kast dijo este martes que apoya poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, aun con el protagonismo de Washington.

El mandatario electo, que asumirá funciones en marzo próximo, dijo que si bien Chile no intervendrá en Venezuela, "si alguien lo va a hacer, seamos claros que resuelve un problema gigantesco para nosotros y para toda América Latina, toda América del Sur e incluso para países de Europa".

“Va a contar con nuestro apoyo”, reiteró.

Cabe recordar que más temprano, Kast llamó “narcodictador” a Maduro y aseguró “que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".

El político arrasó en el balotaje, y durante su campaña electoral prometió deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

Maduro evitó felicitar el triunfo del chileno, y en cambio lo acusó de Nazi mientras destacó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

"Señor Kast, tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar", agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.