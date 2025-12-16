Kast resta importancia a declaraciones de Maduro: "Es un narcodictador que hoy está pasando momentos difíciles"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salió al paso de las advertencias expresadas por Nicolás Maduro este lunes, quien le exigió respetar a los venezolanos en ese país.

Kast le restó importancia al comentario del líder del chavismo mientras afirmó que "es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".

El político ultraderechista arrasó en el balotaje, y durante su campaña electoral prometió deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

Maduro evitó felicitar el triunfo del chileno, y en cambio lo acusó de Nazi mientras destacó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

"Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar", agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.