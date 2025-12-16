NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
José Antonio Kast

Kast resta importancia a declaraciones de Maduro: "Es un narcodictador que hoy está pasando momentos difíciles"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
José Antonio Kast | Foto AFP
Maduro recomendó a los venezolanos en Chile, regresar a su país, ante las promesas de Kast de deportar a los migrantes ilegales.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salió al paso de las advertencias expresadas por Nicolás Maduro este lunes, quien le exigió respetar a los venezolanos en ese país.

Kast le restó importancia al comentario del líder del chavismo mientras afirmó que "es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable".

El político ultraderechista arrasó en el balotaje, y durante su campaña electoral prometió deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

Maduro evitó felicitar el triunfo del chileno, y en cambio lo acusó de Nazi mientras destacó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

"Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar", agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

"Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado": analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

"Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano": Iván Espinosa de los Monteros

