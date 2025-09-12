La Asamblea General de la ONU adopta declaración que apoya la creación de un Estado palestino sin Hamás: Israel votó en contra

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la "Declaración de Nueva York", destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamás.

El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

La declaración condena “los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles" y precisa que "Hamás debe liberar a todos los rehenes" que siguen en su poder en la Franja de Gaza.

Pero la declaración, respaldada por la Liga Árabe y firmada en julio por 17 países durante la primera parte de una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, va más allá.

"En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente", señala el texto.

La votación precede una próxima cumbre de la ONU copresidida por Riad y París el 22 de septiembre en Nueva York, en la que el presidente francés Emmanuel Macron ha prometido reconocer formalmente al Estado palestino.

Además de Francia, otros países han anunciado su intención de reconocer formalmente al Estado palestino durante la semana de la Asamblea General de la ONU que comienza el 22 de septiembre.

El gesto es visto además como una forma de aumentar la presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza.

La "Declaración de Nueva York" también aboga por la "finalización de la guerra en Gaza" y una "solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelí-palestino, basada en una implementación genuina de la solución de dos Estados", una posición habitual de la Asamblea.

En previsión de un futuro alto el fuego, también menciona el despliegue de una "misión internacional temporal de estabilización" en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, para proteger a la población, apoyar el fortalecimiento de las capacidades del Estado palestino y proporcionar "garantías de seguridad a Palestina e Israel".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró, no obstante, el jueves, que "no habrá un Estado palestino", y el Gobierno indicó tras conocer la declaración que la resolución de la ONU es "vergonzosa" y alienta a Hamás

Estados Unidos, por su parte, ya anunció que el presidente palestino, Mahmud Abás, no obtendría la visa para viajar a Nueva York.