NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Deportes

Gobierno de España propone sancionar a nivel deportivo a Israel como se ha hecho con Rusia

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Israel-Premier Tech - AFP
Israel-Premier Tech - AFP
Durante una entrevista, la portavoz Pilar Alegría sugirió la medida.

Pilar Alegría, portavoz y ministra de Educación y Deportes del Gobierno de España, propuso aplicar a los equipos israelíes el mismo trato que reciben los rusos a nivel deportivo desde la invasión a Ucrania, insinuando que la formación Israel-Premier Tech no debería correr en la Vuelta.

Alegría sugirió durante una entrevista con la radio "Cadena Ser" que las instancias internacionales deberían llevar a cabo las mismas sanciones a los israelíes debido a la guerra en la Franja de Gaza.

"Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia", declaró.

o

La portavoz tomó como ejemplo lo sucedido con los deportistas de Rusia que tienen prohibido competir en diferentes disciplinas bajo los colores de su país desde que el presidente Vladímir Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

"En este caso las competencias las tiene la UCI Unión Ciclista Internacional) y la decisión tendría que ser compartida por el COI (Comité Olímpico Internacional), como deporte olímpico que es. Frente a la situación que vivimos, de una magnitud tan grave, hay que tomar posición y una decisión", añadió.

En los últimos días, la Vuelta a España ha sido escenario de múltiples perturbaciones llevadas a cabo por manifestantes propalestinas dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech, lo que ha obligado a los organizadores a recortar algunas etapas.

o

Por su parte, el equipo creado por el multimillonario israelí-canadiense, Sylvan Adams, ha tenido que modificar su maillot, al punto de eliminar toda mención al país, con el fin de "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del "conjunto del pelotón".

La competencia debe concluir el domingo en Madrid y, aunque el equipo se ha visto afectado, mantiene su intención de llegar hasta el final, pese a los múltiples llamados a retirarse.

A nivel político existe una tensión entre Israel y España, que se ha convertido en una de las voces más críticas en Europa sobre la situación en Gaza.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y recientemente anunció nuevas medidas destinadas "a poner fin al genocidio en Gaza".

Temas relacionados:

Deportes

Sanciones

Ciclismo

Guerra

Franja de Gaza

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo funciona el negocio de las protestas pagadas?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Emilio Archila, exconsejero presidencial de Colombia | Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Quedaríamos como los parias del mundo que no hacen lo suficiente": exconsejero presidencial sobre posible descertificación de EE. UU. a Colombia en la lucha antidrogas

Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

El entrenador de La Vinotinto sorprendió al revelar el resultado que prefiere entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: "Nos conviene"

Clásico capitalino sin goles - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

El clásico capitalino no pasó del empate; situación similar pasó en el Valle del Cauca y Medellín: así transcurrió la décima fecha del FPC

Selección venezolana en 2019 - Foto AFP
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto llega a Colombia y se reúne con excompañeros con los que ganó título continental

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Festival Cordillera 2025 - Fotos por Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera: esto es lo que trae el evento de música en su versión de 2025 en Bogotá

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Jorge Tuto Quiroga

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Diosdado Cabello en la rueda de prensa sobre supuestos explosivos
Detenciones arbitrarias

Jueza fue a preguntar por su esposo, vinculado al galpón con explosivos desmantelado por Cabello, y quedó detenida por "paralizar la investigación del plan terrorista"

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto

El entrenador de La Vinotinto sorprendió al revelar el resultado que prefiere entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: "Nos conviene"

Pandemias más letales de la historia | Foto Canva
Pandemia

Las cinco pandemias más mortales de la historia: ¿cuál ha sido la causante de más muertes?

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal