Gobierno de España propone sancionar a nivel deportivo a Israel como se ha hecho con Rusia

Pilar Alegría, portavoz y ministra de Educación y Deportes del Gobierno de España, propuso aplicar a los equipos israelíes el mismo trato que reciben los rusos a nivel deportivo desde la invasión a Ucrania, insinuando que la formación Israel-Premier Tech no debería correr en la Vuelta.

Alegría sugirió durante una entrevista con la radio "Cadena Ser" que las instancias internacionales deberían llevar a cabo las mismas sanciones a los israelíes debido a la guerra en la Franja de Gaza.

"Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia", declaró.

La portavoz tomó como ejemplo lo sucedido con los deportistas de Rusia que tienen prohibido competir en diferentes disciplinas bajo los colores de su país desde que el presidente Vladímir Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022.

"En este caso las competencias las tiene la UCI Unión Ciclista Internacional) y la decisión tendría que ser compartida por el COI (Comité Olímpico Internacional), como deporte olímpico que es. Frente a la situación que vivimos, de una magnitud tan grave, hay que tomar posición y una decisión", añadió.

En los últimos días, la Vuelta a España ha sido escenario de múltiples perturbaciones llevadas a cabo por manifestantes propalestinas dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech, lo que ha obligado a los organizadores a recortar algunas etapas.

Por su parte, el equipo creado por el multimillonario israelí-canadiense, Sylvan Adams, ha tenido que modificar su maillot, al punto de eliminar toda mención al país, con el fin de "priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del "conjunto del pelotón".

La competencia debe concluir el domingo en Madrid y, aunque el equipo se ha visto afectado, mantiene su intención de llegar hasta el final, pese a los múltiples llamados a retirarse.

A nivel político existe una tensión entre Israel y España, que se ha convertido en una de las voces más críticas en Europa sobre la situación en Gaza.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y recientemente anunció nuevas medidas destinadas "a poner fin al genocidio en Gaza".