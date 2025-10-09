NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Vinicius Jr.

La casa de Vinícius Jr. en España se incendió por posible “fallo eléctrico”

octubre 9, 2025
Por: Diana Pérez
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius | Foto: EFE
El futbolista no estaba en la casa porque actualmente se encuentra en Brasil en donde está concentrado con la selección nacional.

El jugador brasileño Vinicius Jr. se ha vuelto noticia en el mundo tras conocerse que su casa se incendió, según han informado varios medios españoles.

De acuerdo con la información dada, la casa del jugador del Real Madrid, que está ubicada en La Moraleja, en el municipio de Alcobendas, se incendió en horas de la mañana de este jueves.

El origen del incendio es el sauna, el cual está en el sótano, debido a un posible cortocircuito eléctrico que rápidamente generó las llamas que afectaron dos plantas de la residencia.

El medio Marca señala que las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un “fallo eléctrico como causa del incendio”.

Las autoridades han explicado que la llamada de emergencia se dio al 112 alrededor de las once de la mañana, según comunicó la agencia EFE.

En ese momento, dos unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid se trasladaron al lugar para apagar el incendio.

Una vez llegaron a la casa del jugador, se unieron a las fuerzas de la Policía local del municipio para empezar con la extinción de las llamas para que no alcanzaran más partes.

El medio Telemadrid afirmó que algunos empleados de la vivienda han descrito el suceso como un “gran susto” que no pasó a mayores.

Las autoridades han informado que no hay heridos ni intoxicados, además, el futbolista no estaba en la casa porque actualmente se encuentra en Brasil en donde está concentrado con la selección nacional de cara a los partidos amistosos que disputará estos días.

Temas relacionados:

Vinicius Jr.

Incendio

España

Cultivos ilícitos en Colombia - EFE
Lucha contra las drogas

Encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia explicó qué sigue para Colombia tras descertificación en la lucha contra el narcotráfico: "Esa decisión no debería resultar sorpresiva"

Alimentos - Foto de EFE
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Foto de referencia
Cocaína

Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas

