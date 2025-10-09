Impactante lesión en el fútbol: jugador se rompió el cuello tras chocar contra una valla publicitaria y su carrera está en peligro

Una lesión durante un partido de fútbol en China tiene conmocionado al mundo del deporte.

El futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah, se rompió el cuello durante un partido del campeonato de segunda división del gigante asiático al golpearse la cabeza contra un panel publicitario.

La lesión, que paró por un buen fragmento de tiempo el partido, podría ser más grave de lo que se cree, pues su club teme que quede discapacitado de por vida.

Las imágenes de televisión muestran a Samuel Asamoah intentando cubrir el balón con su cuerpo para dejarlo salir por la línea lateral, cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llega a toda velocidad y le empuja con el hombro.

El choque entre cuerpos arrojó con gran velocidad a Asamoah contra un panel publicitario situado a poca distancia del campo, sin embargo, no logró poner sus manos al frente para frenar el golpe y terminó chocando con la cabeza.

Los exámenes médicos a los que fue sometido el futbolista no son alentadores: sufre "una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral", acompañado de "una compresión nerviosa", indicó el club chino en un comunicado al día siguiente del partido.

"Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada", precisó la entidad.

El futbolista fue operado el miércoles "con éxito" en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado.

"Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable", añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición.

El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla.