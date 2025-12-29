¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

En un sorprendente anuncio desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó lo que podría ser la primera intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Según declaraciones del mandatario, fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación portuaria en Venezuela, involucrada en actividades de narcotráfico. Este acto simboliza un nuevo capítulo en la batalla de Washington contra el denominado Cartel de los Soles, liderado por el régimen de Nicolás Maduro.

El anuncio fue hecho después de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ha capturado la atención mundial.

"Cargan las embarcaciones con droga, así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona", sostuvo Trump, marcando un punto de quiebre en la relación con el régimen venezolano.

El presidente aludió a una operación militar ejecutada el pasado 26 de diciembre, en la que aparentemente se destruyó una instalación donde atracaban barcos para abastecerse de drogas, según informes amplificados por testigos de una explosión en Maracaibo.

La incertidumbre acerca de quién llevó a cabo la operación es alimentada por declaraciones de expertos como Ignacio Montes de Oca, analista desde Buenos Aires, quien sugiere que podría tratarse de una operación encubierta de la CIA, más que una acción directa del ejército estadounidense. “La falta de una advertencia y la incertidumbre podría precipitar los hechos mucho más que un ataque, lo que incrementa la presión sobre Maduro”, argumentó Montes de Oca.

Por su parte, Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, comparó la situación con otros despliegues encubiertos en la historia militar reciente. Rojo indicó que la autorización del presidente para que la CIA y la DEA operen en Venezuela podría facilitar "operaciones clandestinas" que no necesiten de intervención militar convencional, pero sí puedan causar impactos significativos en las redes de narcotráfico establecidas.

Con el trasfondo de un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe desde agosto, el ataque se interpreta como una advertencia y un paso más en la presión internacional sobre el régimen de Maduro. La estrategia podría ser, en parte, el resultado de la autorización otorgada por Trump en octubre a la CIA para ampliar su autoridad dentro de Venezuela, según reportes de inteligencia.

Lajos Szászdi León-Borja, analista de defensa, aseguró, por su parte, que "podría haber sido la CIA", pero también señaló que los NAVY Seals también tienen equipos de "demolición".

El impacto del ataque también se considera simbólicamente importante. Algunos analistas sugieren que podría inspirar o incluso facilitar un cambio interno, motivado por las divisiones en el seno del régimen de Maduro. La presión continúa sobre Caracas, con observadores prediciendo más acciones a medida que Estados Unidos intenta asfixiar a los canales de narcotráfico que sostienen al régimen.