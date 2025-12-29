NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El anuncio fue hecho después de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ha capturado la atención mundial.

En un sorprendente anuncio desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó lo que podría ser la primera intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Según declaraciones del mandatario, fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación portuaria en Venezuela, involucrada en actividades de narcotráfico. Este acto simboliza un nuevo capítulo en la batalla de Washington contra el denominado Cartel de los Soles, liderado por el régimen de Nicolás Maduro.

El anuncio fue hecho después de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ha capturado la atención mundial.

"Cargan las embarcaciones con droga, así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona", sostuvo Trump, marcando un punto de quiebre en la relación con el régimen venezolano.

El presidente aludió a una operación militar ejecutada el pasado 26 de diciembre, en la que aparentemente se destruyó una instalación donde atracaban barcos para abastecerse de drogas, según informes amplificados por testigos de una explosión en Maracaibo.

La incertidumbre acerca de quién llevó a cabo la operación es alimentada por declaraciones de expertos como Ignacio Montes de Oca, analista desde Buenos Aires, quien sugiere que podría tratarse de una operación encubierta de la CIA, más que una acción directa del ejército estadounidense. “La falta de una advertencia y la incertidumbre podría precipitar los hechos mucho más que un ataque, lo que incrementa la presión sobre Maduro”, argumentó Montes de Oca.

Por su parte, Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, comparó la situación con otros despliegues encubiertos en la historia militar reciente. Rojo indicó que la autorización del presidente para que la CIA y la DEA operen en Venezuela podría facilitar "operaciones clandestinas" que no necesiten de intervención militar convencional, pero sí puedan causar impactos significativos en las redes de narcotráfico establecidas.

Con el trasfondo de un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe desde agosto, el ataque se interpreta como una advertencia y un paso más en la presión internacional sobre el régimen de Maduro. La estrategia podría ser, en parte, el resultado de la autorización otorgada por Trump en octubre a la CIA para ampliar su autoridad dentro de Venezuela, según reportes de inteligencia.

Lajos Szászdi León-Borja, analista de defensa, aseguró, por su parte, que "podría haber sido la CIA", pero también señaló que los NAVY Seals también tienen equipos de "demolición".

El impacto del ataque también se considera simbólicamente importante. Algunos analistas sugieren que podría inspirar o incluso facilitar un cambio interno, motivado por las divisiones en el seno del régimen de Maduro. La presión continúa sobre Caracas, con observadores prediciendo más acciones a medida que Estados Unidos intenta asfixiar a los canales de narcotráfico que sostienen al régimen.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Donald Trump

Cartel de Los Soles

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - EFE
Narcotráfico

Cancillería de Colombia dice que recibe "con gran preocupación" las palabras del presidente de Estados Unidos sobre ataques militares

María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

Foto: NTN24
Japón

Hiroshima, ochenta años después: una llama eterna que solo se extinguirá el día en que la última arma nuclear desaparezca de la Tierra

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Premier de Prime Video - Foto AFP
Prime Video

Con emocionante avance, Prime Video le pone fecha de estreno a la próxima temporada de una de sus series más exitosas

Donald Trump - EFE
Narcotráfico

Cancillería de Colombia dice que recibe "con gran preocupación" las palabras del presidente de Estados Unidos sobre ataques militares

María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue el emotivo reencuentro entre Edmundo González y María Corina Machado tras su llegada a Oslo

Foto: NTN24
Japón

Hiroshima, ochenta años después: una llama eterna que solo se extinguirá el día en que la última arma nuclear desaparezca de la Tierra

Trofeo Copa del Mundo y grupos del Mundial 2026- Fotos: AFP
Mundial 2026

Novedades en el reglamento mundialista: así funcionará el sistema de desempate en zona de grupos del Mundial de 2026

The Rolling Stones - Foto EFE
Rolling Stones

Mala noticias para los aficionados del rock: The Rolling Stones canceló sus planes de gira para el 2026 por importante motivo

Rigoberto Urán, excorredor colombiano - Foto: EFE
Rigoberto Urán

Tierno video en el que Rigoberto Urán le enseña a montar bicicleta a su pequeño Máximo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre