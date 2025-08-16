"La Deforestación en la Amazonía Crece Alarmantemente,”, afirma Carlos Mauricio Herrera de WWF

La deforestación en la Amazonía colombiana no da tregua. En 2024, el país perdió 113.608 hectáreas de bosques, lo que representa un aumento del 43% respecto al año anterior, cuando se reportaron 79.256 hectáreas devastadas.

Según el director de World Wildlife Fund Colombia (WWF), Carlos Mauricio Herrera, aunque las tasas de deforestación han disminuido en algunas regiones, como la Orinoquía, la Amazonía sigue siendo la zona más vulnerable.

El incremento de la deforestación está vinculado a la creciente presencia de grupos armados que controlan actividades ilegales como la minería, la ganadería y el cultivo de coca. Esta situación, sumada a la falta de control efectivo en zonas remotas, ha generado un círculo vicioso de destrucción de ecosistemas y empobrecimiento de las comunidades que dependen de estos recursos.

El International Crisis Group ha señalado que disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central, tienen el poder de acelerar o frenar la deforestación según sus intereses. Herrera enfatiza que la falta de gobernanza estatal ha permitido que las actividades ilegales predominen, afectando gravemente el ecosistema amazónico.

"La deforestación no solo está perdiendo nuestros bosques, sino también el potencial para generar beneficios económicos y servicios ecológicos fundamentales para el país", señala.

Frente a esta crisis, WWF Colombia ha implementado iniciativas clave como el Amazon Push, que busca frenar la destrucción de áreas intactas y promover la participación activa de las comunidades en la conservación, de acuerdo con Herrera, "El fortalecimiento de la gobernanza local y el desarrollo de economías lícitas son cruciales para evitar la pérdida irreversible de este vital ecosistema".

A pesar de los esfuerzos, el desafío es colosal, Herrera hace un llamado urgente para que el gobierno y la sociedad colombiana prioricen la protección de la Amazonía, un área clave no solo para Colombia, sino para la estabilidad climática global.