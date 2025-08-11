El mensaje de Fernando Hakim, el neurocirujano que lideró las cirugías a Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento: "Nunca lo olvidaré"

Fernando Hakim, el reconocido neurocirujano que lideró las cirugías del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, se pronunció con un breve y conmovedor mensaje tras su muerte.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Hakim destacó la capacidad de lucha del senador, quien permaneció más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, escribió el especialista.

Semanas atrás, el especialista compartió un mensaje en el que le pedía a un santo que lo acompañara en cada una de sus cirugías realizadas. “San Charbel, intercesor de los milagros, acompáñame en cada cirugía, guía mis manos con sabiduría, precisión y compasión”, afirmó.

“Que la ciencia y la fe trabajen siempre juntas en cada paso del camino. Curar con las manos, acompañar con el corazón y confiar con el espíritu”, agregó junto a la imagen del santo.

El mensaje del especialista se difundió pocos días después de una intervención quirúrgica realizada al senador.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima el pasado sábado de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

Dos días antes de su última intervención, su hermana, María Carolina Hoyos, daba alentador parte médico:

“Ahora estamos rezando y uniéndonos en oración para que se termine de consolidar este milagro”, expresó Hoyos Turbay en una entrevista concedida a Caracol Radio.

“Miguel se está recuperando, está en la fase de despertar y digamos que puede durar un tiempo más. No tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”, acotó.