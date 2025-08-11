Reacciones internacionales al magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Gobierno Trump entre los primeros en pronunciarse

Este lunes, tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien pasó dos meses luchando por su vida, se conocieron las primeras reacciones internacionales de líderes políticos.

Figuras de la política en Estados Unidos, España y Venezuela, fueron de las primeras voces sobre la lamentable noticia que enluta a Colombia.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

VEA TAMBIÉN Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida o

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.

Unas de las primeras reacciones llegaron desde Estados Unidos, con Marco Rubio, secretario de Estado, quien fue el primer representante del Gobierno Trump en pronunciarse:

"Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", dijo.

A su vez, María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una de las voces más activas desde la unión americana sobre Latinoamérica, también alzó la voz:

"Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia. Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día".

VEA TAMBIÉN "A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace": Fundación Santa Fe de Bogotá se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe o

Christopher Landau, subsecretario de estado de Estados Unidos, también se pronunció:

"Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses después de ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador de oposición colombiano Miguel Uribe ha fallecido a causa de sus heridas", dijo.

"Como muchos otros en los Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y exhorto a las autoridades colombianas a una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse el alma de este valiente hombre", agregó.

Asimismo, envió un mensaje de condolencias para la esposa del precandidato: "Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles".

Desde España, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Partido Popular, principal colectividad de oposición en el país, escribió en sus redes sociales:

VEA TAMBIÉN "A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace": Fundación Santa Fe de Bogotá se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe o

“Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia vilmente tiroteado en un acto de campaña”.

“Valiente y decidido, Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz”, añadió.

También desde España, el presidente del Partido Vox, Santiago Abascal, envió un mensaje:

"Asesinaron al senador Miguel Uribe por defender a Colombia y su libertad y plantar cara al terrorista y lacayo de Maduro que hoy la preside. Todo mi afecto a su familia y al pueblo colombiano. Colombia saldrá adelante, que nadie lo dude", aseveró.

Uno de los mensajes más emotivos llegó por cuenta del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien condenó la expansión del autoritarismo y la violencia en el mundo.

"Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos. Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba", dijo.

Y añadió: "Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países. El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos".

"A su esposa María Claudia, a sus hijos, a todos los familiares y amigos de Miguel, les envío mi abrazo solidario y mi más sentido pésame", finalizó.

VEA TAMBIÉN Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay o

Por la misma línea se pronuncio la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien además aseguró que la muerte del senador es una "gran pérdida".

"Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay. A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la presencia física de Miguel", dijo.

"Su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre. Desde Venezuela, compartimos su dolor por la pérdida de un gran amigo, valiente, generoso y comprometido. Luchar por la Libertad y la Paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria. Dios te bendiga y te acoja, Miguel", agregó.