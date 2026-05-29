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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones en Colombia

"Deben ser las elecciones más importantes en Colombia desde 1991": análisis de observador internacional sobre los comicios presidenciales de este domingo

mayo 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El también consultor internacional Rodrigo Paz aseguró en NTN24 que el sistema electoral colombiano "es de los más eficaces y de los mejores en América Latina".

Ricardo Paz, observador internacional y consultor político boliviano, habló en La Tarde de NTN24 sobre la gran trascendencia que tienen los comicios presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia.

"Las elecciones colombianas han causado enorme interés no solo en América Latina, sino todo el mundo. Deben ser las elecciones más importantes en Colombia desde 1991", expuso.

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El nivel de atención internacional, según el experto, enriquece el proceso de observación electoral, podría aportar a su óptimo desarrollo e incluso contribuir en su transparencia.

"El que haya distintas miradas va a permitir que, en el caso de que se conozcan los informes, se pueda garantizar la buena marcha, la pulcritud y la eficiencia de estas elecciones", dijo Paz.

El observador internacional aseguró que, junto a su equipo de trabajo, estará pendiente "de que la jornada se desarrolle como todos deseamos en un ámbito de absoluta tranquilidad y de paz".

El sistema electoral colombiano, señaló Paz, "es de los más eficaces y de los mejores en América Latina", basado en su amplia experiencia de más de cuatro décadas como observador internacional.

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