NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Régimen venezolano

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

enero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El coordinador nacional del Comité de DD. HH. de Vente Venezuela, dijo también en NTN24 que Delcy Rodríguez "no puede encabezar ninguna transición" y que debe "rendir cuentas ante la justicia internacional".

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, dijo en El Informativo de NTN24 que "la estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo" luego de que se conociera que más de 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la Asamblea Nacional ilegítima del régimen venezolano.

"Estamos investigando si todos han sido liberados, pero este hecho confirma que la estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Esto no son detenciones legales, es el uso de la fuerza para intentar callar la verdad de lo que está pasando, que es el colapso de una tiranía", aseguró Moreno.

El que fue anunciado por el régimen como un "estado de conmoción exterior", es realmente "una trampa jurídica para simular legalidad", de acuerdo con lo expuesto por Moreno: "en realidad es un permiso para que milicias irregulares y colectivos armados con fusiles de guerra ocupen el espacio público y hostiguen a la gente".

La medida anunciada por el régimen, según Moreno, "no ayuda a normalizar el país", sino que, por el contrario, "genera más desasosiego y facilita abusos de poder intolerables". "La estructura criminal transnacional se apropió de las instituciones hace muchísimos años para actuar con impunidad".

Moreno también se refirió al hecho de que el régimen designara a Delcy Rodríguez a cargo del régimen tras la captura el sábado de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos para judicializarlo por varios delitos que lo acusa, entre ellos narcotráfico, pues asegura es el líder de la Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles.

"Ella no puede encabezar ninguna transición. Es una operadora política central de un sistema que las Naciones Unidas ha señalado por crímenes de lesa humanidad. Está sancionada internacionalmente por corrupción (…) su destino no es un despacho de transición, es rendir cuentas ante la justicia internacional que tarde o temprano los va a alcanzar a todos", aseguró Moreno.

