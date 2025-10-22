La Federación Médica Venezolana y esposa del urólogo detenido en Mérida piden su liberación inmediata

La Federación Médica Venezolana (FMV) emitió un comunicado en el que exigen la liberación del doctor Pedro Fernández, ocurrida el lunes en el estado Mérida.

La institución manifestó su respaldo y pidió su "inmediata y plena libertad" asegurando que dan fe de su "buena conducta profesional", expresándole apoyo "en estos terribles momentos de angustia y atropello".

En horas del mediodía de este lunes NTN24 recibió la denuncia de que el médico urólogo Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela, en el estado Mérida, había sido sacado de su despacho por encapuchados del régimen.

El hecho ocurrió a plena luz del día en el Centro Clínico Marcial Ríos", en la ciudad de Mérida.

Hace una semana había publicado una fotografía junto al cardenal Baltazar Porras, a propósito de su cumpleaños: "Hoy celebramos tu vida, tu amista y, en especial, tu presencia y guía constante en Mérida. Celebramos el milagro de la canonización de nuestros santos, gracias a toda tu labor y entrega. Dios te bendiga siempre y tu nos bendices a nosotros. ¡Feliz cumpleaños!". dice el post.

La FMV precisó que el galeno fue arrestado "sin causa conocida de orden".

Fernández había posteado una foto de la líder opositora María Corina Machado, por con motivo del Premio Nobel de la Paz: "Celebramos con mayor orgullo el reconocimiento a una lucha que han conmovido al mundo. Nuestra líder, nuestra fortaleza y guía para la libertad ha sido reconocida con el mayor galardón de la paz mundial. ¡María Corina premio Nobel de la Paz 2025! Dios te bendiga siempre, querida amiga", se lee en su perfil.

Clamor de su familia

Yessi Sinaí Duque, esposa del también profesor Pedro Javier Fernández Rodríguez, denunció que su esposo —médico urólogo, docente universitario y devoto de José Gregorio Hernández— padece una condición médica que exige atención urgente: es paciente bariátrico y necesita alimentación estricta y tratamiento continuo y especializado.

En un video compartido por el Colegio Médico del Estado Mérida, grabado la tarde de este lunes 20 de octubre, Yessi informa que los sujetos que detuvieron arbitrariamente a su esposo serían funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes lo trasladaron a la sede de este organismo ubicada en la urbanización La Mara, estado Mérida.

Actualmente, además de su reconocida labor humanitaria y gremial, se desempeña como Docente Adjunto en la cátedra de Técnicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la ULA.