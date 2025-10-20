NTN24
Detenciones arbitrarias

Agentes del régimen entran violentamente a un centro médico en Mérida y secuestran al doctor Pedro Fernández

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Las últimas horas han sido oscuras para la disidencia en Venezuela.

En horas del mediodía de este lunes fue secuestrado en su lugar de trabajo el médico urólogo Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela, en el estado Mérida.

Testigos dijeron a NTN24 que el doctor "fue sacado por varios encapuchados del Centro Clínico Marcial Ríos", en la ciudad de Mérida, donde el tiene su consultorio.

Hace una semana había publicado una fotografía junto al cardenal Baltazar Porras, a propósito de su cumpleaños: "Hoy celebramos tu vida, tu amista y, en especial, tu presencia y guía constante en Mérida. Celebramos el milagro de la canonización de nuestros santos, gracias a toda tu labor y entrega. Dios te bendiga siempre y tu nos bendices a nosotros. ¡Feliz cumpleaños!". dice el post.

Pero también había posteado una foto de la líder opositora María Corina Machado, por con motivo del Premio Nobel de la Paz: "Celebramos con mayor orgullo el reconocimiento a una lucha que han conmovido al mundo. Nuestra líder, nuestra fortaleza y guía para la libertad ha sido reconocida con el mayor galardón de la paz mundial. ¡María Corina premio Nobel de la Paz 2025! Dios te bendiga siempre, querida amiga", se lee en su perfil.

Pedro Fernández también había agradecido a Cardenal Porras, todas sus gestiones por la santificación de José Gregorio Hernández y la hermana Rendiles.

"​Esa labor que fue de fe y acción, de pura tenacidad y, sobre todo, mucho corazón puesto en cada paso, nos demostró que la constancia, la coherencia y el apego firme a nuestros valores sí funciona. En tiempos donde la claridad escasea, has sido siempre un referente moral y espiritual para nosotros. ​Celebramos la santida", escribió.

En las últimas horas los venezolanos han aprovechado la santificación para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela, en cambio el régimen a puesto a toda máquina la represión y las detenciones arbitrarias.

Un concejal de Trujillo fue detenido en pleno acto religioso en Isnotú, la tierra natal del ahora santo, José Gregorio Hernández.

En barquisimeto, un periodista fue detenido junto a su madre y hermano.

