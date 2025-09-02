La hija de Padrino López cambió la boda civil a esta locación militar

Yarazetd Padrino Betancourt, hija del ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, cambió la locación de su boda civil con Daniel Puglia, luego de que este fin de semana se filtraran las invitaciones del lujoso evento que estaba previsto 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy en Caracas.

La celebración, según fuentes de El Pitazo, ahora será en una zona militar, posiblemente en la casa de Padrino López en Fuerte Tiuna o en El Laguito, al final del Paseo Los Próceres.

Las invitaciones publicadas por el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea, resaltan que la ceremonia será "formal camprestre" con una ambientación inspirada en Italia.

Las tarjetas entregadas a los invitados incluyen recomendaciones detalladas de vestimenta, listas de regalos con enlaces internacionales y el contacto de estilistas encargados de maquillaje y peinado.

La ceremonia eclesiástica tendrá lugar en el Parque Nacional Canaima el 4 de octubre, donde los asistentes tendrán un itinerario de cuatro días que van desde paseos en helicóptero sobre el Salto Ángel, fiestas playeras y recorridos en kayak.

La ostentosa boda, en medio de la crisis social y económica que enfrenta Venezuela, ha sido blanco de señalamientos y críticas, además, muchos han recordado que sobre Padrino López Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Justamente, sobre el tema se refirió la congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha sido una de las voces más firmes contra Maduro y sus aliados del régimen.

"La desvergüenza del narcorégimen no tiene límites. La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cártel de los Soles y buscado por la justicia estadounidense, utiliza Zelle para recolectar dólares en su boda que según reportes tiene un precio valorado en más de 300 mil dólares", señaló.