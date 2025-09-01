NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
María Elvira Salazar

“La hija de Padrino López utiliza Zelle para recolectar dólares en su boda que tiene un precio de 300 mil dólares”: congresista republicana pide a la app que “corte vínculos con narcoterroristas”

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Según reportes, la mujer contraerá nupcias con Daniel Puglia Costas en dos ceremonias de lujo con un costo de 300 mil dólares.

Marshall S. Billingslea, execretario Adjunto del Tesoro, responsable de Terrorismo y Sanciones, publicó detalles de las dos opulentas fiestas, una de cuatro días de duración, que tendrá Yarazetd Padrino Betancourt, hija del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, por motivo de su boda.

Padrino López, quien además pasa por una situación de salud, ha sido ratificado Ministro de Defensa de Maduro, por su lealtad a cada una de las decisiones del dictador.

Los departamentos de Estado y de Justicia ofrecen 15 millones de dólares por información que permita a su arresto, luego de que Estados Unidos ha declarado al Cartel de los Soles como terroristas globales.

Según reportes, su hija contraerá nupcias con Daniel Puglia Costas en dos ceremonias de lujo con un costo de 300 mil dólares.

La ceremonia civil será el 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, bajo la temática "formal campestre" con ambientación inspirada en la región italiana de Puglia.

Las tarjetas entregadas a los invitados incluyen recomendaciones detalladas de vestimenta, listas de regalos con enlaces internacionales y el contacto de estilistas encargados de maquillaje y peinado.

La ostentosa boda, en medio de la crisis social y económica que enfrenta Venezuela, ha sido blanco de señalamientos y críticas, además, muchos han recordado que sobre Padrino López Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Justamente, sobre el tema se refirió la congresista republicana María Elvira Salazar, quien ha sido una de las voces más firmes contra Maduro y sus aliados del régimen.

"La desvergüenza del narcorégimen no tiene límites. La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cártel de los Soles y buscado por la justicia estadounidense, utiliza Zelle para recolectar dólares en su boda que según reportes tiene un precio valorado en más de 300 mil dólares", señaló.

Asimismo, la legisladora recordó que, "mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos".

Sobre el uso de Zelle, una aplicación de pago entre pares con sede en Estados Unidos y gran presencia en Estados Unidos, por parte de la hija de Padrino López, la representante por Florida hizo una solicitud a la compañía.

"Exhorto a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familias. Ninguna plataforma estadounidense debería jamás ser cómplice de los criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos", finalizó.

