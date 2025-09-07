La Iglesia católica ya tiene su primer santo milenial: Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en "influencer de Dios"

Este domingo 7 de septiembre, el papa León XIV proclamó al primer santo milenial de la Iglesia católica, un adolescente italiano apodado "el influenciador de Dios" por sus esfuerzos para difundir la fe por internet.

Se trata de San Carlo Acutis, quien fue canonizado en una solemne ceremonia en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de su familia y decenas de miles de fieles.

Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres y fallecido el 12 de octubre de 2006 a causa de leucemia a la edad de 15 años, la canonización del denominado "ciberapóstol" ha despertado interés en todo el mundo, ya que la suya no es la imagen tradicional de un santo católico.

Se trató, además, de la primera canonización del papa León XIV tras la muerte del Papa Francisco. La ceremonia estaba prevista inicialmente para abril, pero por el deceso del papa argentino tuvo que ser pospuesta.

Durante la ceremonia también fue declarado santo Pier Giorgio Frassati, un entusiasta del montañismo italiano que murió de polio a los 24 años en 1925.

"Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no desperdiciar nuestra vida, sino a orientarla hacia arriba y convertirla en obras maestras", afirmó el papa León en su homilía.

Entre la multitud en la Basílica de San Pedro, que el Vaticano estimó en unos 80.000, había muchos jóvenes presenciando la santificación en la que se exhibieron tapices con imágenes de Giorgio Frassati y Carlo Acutis.

La madre de Acutis, Antonia Salzano, dijo que su hijo era una prueba de que "todos estamos llamados a ser santos... cada uno es especial".

Salzano asistió a la misa de canonización con su familia, incluidos los dos hermanos del joven, nacidos después de su muerte.

Actualmente, el cuerpo preservado de San Carlo Acutis yace en una tumba con paredes de cristal en la ciudad italiana de Asís, es de un estilo marcadamente moderno: viste vaqueros y unas zapatillas Nike.

Según la diócesis, casi un millón de peregrinos visitaron la tumba de Acutis en Asís el año pasado.