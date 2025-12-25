“La izquierda está perdiendo su poderío”: politólogo tras la victoria de Nasry Asfura, en las elecciones de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen de menos del 1% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El politólogo Sergio Ottoniel Vélez se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de este proceso electoral, que tuvo en vilo a los hondureños por semanas para conocer quién iba a ser su próximo presidente, y aseguró que debido a esto “todo el mundo en Honduras estaba a la expectativa de que se dieran situaciones violentas por el ambiente polarizado”.

Además, habló de la derrota de la izquierda en estas elecciones: “La izquierda está perdiendo su poderío, en Honduras ha sido muy romántica, porque su comportamiento es vivir una izquierda romántica, diciendo que el enemigo es el imperio, pero viviendo como capitalista. La gente estaba buscando que se promoviera más trabajo, pero se prestaron para que la versión privada se alejara, hubiera cierres y eso no gustó. Ese desencanto se demostró en las elecciones, solo hay que ver los resultados”.