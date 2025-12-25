Gobierno de EE. UU. exhorta a todos los sectores políticos de Honduras a "acatar los resultados oficiales de las elecciones" presidenciales

El empresario Nasry Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras el pasado miércoles, semanas después de unas elecciones muy ajustadas y marcadas por retrasos y acusaciones de fraude.

El consejo electoral nacional CNE de Honduras dijo que el político de 67 años derrotó a su colega conservador, Salvador Nasralla por menos de un punto porcentual.

La victoria de Asfura marca el regreso de la derecha al poder del país ubicado en el corazón de América Central, después de cuatro años de presidencia de la izquierdista Xiomara Castro.

Al respecto, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exhortó a todos los sectores políticos de Honduras a “acatar los resultados oficiales” de las elecciones presidenciales.

En un comunicado, Rubio instó a todas las partes a respetar la decisión del pueblo hondureño expresada en las urnas electorales, con el fin de que las autoridades de ese país puedan asegurar una transición de poder ordenada y pacífica.

"Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura", apuntó Rubio en la notificación.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense manifestó su disposición a trabajar junto al próximo Gobierno de Honduras para fortalecer la cooperación bilateral y regional en temas de seguridad, frenar la migración irregular hacia Estados Unidos y profundizar los vínculos económicos entre ambas naciones.

De acuerdo a la autoridad electoral hondureña, Asfura obtuvo el 40,27% de los votos, mientras que su contrincante más cercano se quedó con el 39,53%.

Este mandatario recién electo gobernará por un periodo de 4 años, desde el 27 de enero de 2026 hasta el 27 de enero de 2030.