Lunes, 13 de octubre de 2025
Israel

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

octubre 13, 2025
Por: Redacción Clic Verde
Rehenes liberados por Hamás - Foto AFP
El ejército israelí dijo haber recibido a los rehenes entregados poco antes por la Cruz Roja en Gaza.

El grupo terrorista Hamás entregó este lunes a la Cruz Roja a los primeros siete rehenes con vida que permanecían cautivos en Gaza, de un total de 20 que deben ser liberados, una noticia que provocó un estallido de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv.

El ejército israelí dijo haber recibido a siete rehenes entregados poco antes por la Cruz Roja en Gaza.

"Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa", escribió en la red X el ministerio israelí de Exteriores, que identificó a los liberados como Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran y los hermanos Gali y Ziv Berman.

"Seguimos esperando a todos, hasta el último" rehén, indicó poco después el presidente israelí, Isaac Herzog.

En tanto, miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en abrazos y lágrimas de emoción al conocerse la noticia.

"Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años", pese a "la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra", dijo a AFP Ronny Edry, un profesor de 54 años.

La liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.

La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza, incluidos 28 fallecidos, por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

En el cuarto día del alto el fuego, el retorno de los rehenes marcará un "hecho histórico" mezclado con "tristeza" y "alegría", declaró el domingo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El dirigente recibió este lunes en la pista del aeropuerto de Tel Aviv a Trump, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes. El presidente estadounidense afirmó que estaría "orgulloso" de visitar Gaza.

Sin embargo, Israel no prevé que todos los cuerpos de los rehenes muertos sean devueltos el lunes y espera que "un organismo internacional (...) ayudará a localizar a los rehenes muertos que no sean entregados", indicó la portavoz de Netanyahu, Shosh Berosian.

Durante el viaje en el avión presidencial Air Force One, Trump insistió en que "la guerra (en Gaza) terminó".

"La guerra terminó, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden?", enfatizó Trump a periodistas.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que "la lucha no ha terminado".

Después de Israel, Trump se trasladará a Sharm el Sheij para presidir junto a su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, una Cumbre sobre Gaza, junto a dirigentes de unos 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, será uno de los desafíos.

Los países mediadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza deberán firmar un documento para garantizar su ejecución, indicó una fuente diplomática, según la cual el acuerdo sería rubricado por "Estados Unidos, Egipto, Catar y probablemente Turquía".

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja de Gaza, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.

Temas relacionados:

Israel

Hamás

Rehenes

