“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Tras el aumento en la recompensa a quien ayude en la captura de Nicolás Maduro y el despliegue naval que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe Sur con la finalidad de hacerle frente al Cartel de los Soles, el cual sería liderado por el dictador chavista.

Frente a esto, el régimen al mando de Maduro tomó la decisión de hacer un llamado a la población civil para que este fin de semana se unieran a la denominada “jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana”, la cual no contó con la acogida que él esperaba, pues las diferentes plazas y cuarteles de Venezuela a los que se esperaba llegaran las personas permanecieron vacíos.

Situación que muchos líderes de oposición, como María Corina Machado, han calificado como un “fracaso”, y que esta situación demuestra que el líder del chavismo se está quedando “solo”.

José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana y presidente de la organización Venezolanos Políticos Presididos en el Exilio, en entrevista con La Tarde de NTN24 se refirió al fallido “alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro.