La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

"Aquí no estamos preparados para esto": en redes sociales cundían los comentarios de habitantes del Zulia, al occidente de Venezuela y epicentro de los diez temblores que se registraron entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves.

Esta noche nadie durmió: el primer temblor después de las 7pm; el según gran temblor poco antes de las 12am y el tercero a las 3 de la madrugada.

Según la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, además de los sismos se presentaron 21 réplicas verificadas por Funvisis, mientras que, como es habitual, pidió no hacer llamados de alarma.

En Maracaibo el gobernador Luis Caldera supervisó la iglesia Santa Bárbara, ícono cultural de Maracaibo, que cedió ante el movimiento de tierra, y desde la misma noche comenzaron los trabajos de recuperación.

"El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está activado para atender al pueblo zuliano ante el movimiento sísmico, por el que gracias a Dios no se han registrado lesionados. Estamos evaluando los daños estructurales reportados, entre ellos en este templo, Iglesia de Santa Bárbara. Tranquilidad, sosiego y unidad. Seguimos trabajando", dijo Caldera.

Varios usuarios compartieron videos de las grietas en las viviendas, las rupturas de infraestructuras y del movimiento de lámparas y piscinas durante los eventos que se repitieron una y otra vez.

En Mene Grande, epicentro de los sismos, varias cuentas publicaron los destrozos, pero sin ninguna víctima humana.

En la Costa Oriental del Lago, los alcaldes de Cabimas y Ciudad Ojeda verificaron el "muro de contención" del Lago de Maracaibo, ya que esa zona se encuentra por debajo del nivel el mar.

Los Bomberos de Maracaibo hicieron un recorrido para verificar la situación. Dos hospitales fueron evacuados por la contingencia.