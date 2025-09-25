NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Las autoridades llamaron a no caer en pánico ante la situación.

"Aquí no estamos preparados para esto": en redes sociales cundían los comentarios de habitantes del Zulia, al occidente de Venezuela y epicentro de los diez temblores que se registraron entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves.

Esta noche nadie durmió: el primer temblor después de las 7pm; el según gran temblor poco antes de las 12am y el tercero a las 3 de la madrugada.

o

Según la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, además de los sismos se presentaron 21 réplicas verificadas por Funvisis, mientras que, como es habitual, pidió no hacer llamados de alarma.

En Maracaibo el gobernador Luis Caldera supervisó la iglesia Santa Bárbara, ícono cultural de Maracaibo, que cedió ante el movimiento de tierra, y desde la misma noche comenzaron los trabajos de recuperación.

"El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está activado para atender al pueblo zuliano ante el movimiento sísmico, por el que gracias a Dios no se han registrado lesionados. Estamos evaluando los daños estructurales reportados, entre ellos en este templo, Iglesia de Santa Bárbara. Tranquilidad, sosiego y unidad. Seguimos trabajando", dijo Caldera.

o

Varios usuarios compartieron videos de las grietas en las viviendas, las rupturas de infraestructuras y del movimiento de lámparas y piscinas durante los eventos que se repitieron una y otra vez.

En Mene Grande, epicentro de los sismos, varias cuentas publicaron los destrozos, pero sin ninguna víctima humana.

En la Costa Oriental del Lago, los alcaldes de Cabimas y Ciudad Ojeda verificaron el "muro de contención" del Lago de Maracaibo, ya que esa zona se encuentra por debajo del nivel el mar.

Los Bomberos de Maracaibo hicieron un recorrido para verificar la situación. Dos hospitales fueron evacuados por la contingencia.

Temas relacionados:

Temblor

Sismo

Sismo en Venezuela

FUNVISIS

Emergencia

Maracaibo

Zulia

Cabimas

Bomberos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley y cabecilla de organizaciones del narcotráfico": portavoz habla sobre dura advertencia del presidente Trump en la ONU

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Venezuela

"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Palacio de Miraflores/ Casa Blanca - Fotos EFE
Intervención en Venezuela

Unos 4000 millones de dólares incautados por EE. UU. a criminales ligados con Chávez y Maduro se podrían invertir en "reconstruir una Venezuela democrática"

Caimán del Orinoco, Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Este es el animal colombo-venezolano está en peligro de extinción; quedan menos de 100 ejemplares silvestres

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Palacio de Miraflores/ Casa Blanca - Fotos EFE
Intervención en Venezuela

Unos 4000 millones de dólares incautados por EE. UU. a criminales ligados con Chávez y Maduro se podrían invertir en "reconstruir una Venezuela democrática"

Caimán del Orinoco, Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Este es el animal colombo-venezolano está en peligro de extinción; quedan menos de 100 ejemplares silvestres

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic vivió un tenso cruce con el público del US Open en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda