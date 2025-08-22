La ONU se pronuncia sobre la que definió como "tensión" entre Estados Unidos y Venezuela

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, envió el jueves un mensaje a Estados Unidos y Venezuela frente a la que definió como una situación de “tensión” entre ambas naciones.

Guterres, según la portavoz de la de la ONU, Daniela Gross De Almeida, pidió "bajar la tensión, ejercer moderación y resolver sus diferencias por medios pacíficos".

El pronunciamiento de la ONU se da luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

VEA TAMBIÉN "Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen o

El envío del escuadrón anfibio fue confirmado a Reuters, el miércoles, por dos fuentes informadas sobre el despliegue.

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que de acuerdo con información de Reuters más de 4.500 marineros incluidos 2.200 infantes de marina se encuentran a bordo de tres buques anfibios: el USS San Antonio (LPD 17), el USS Fort Lauderdale (LPD 28) y el USS Iwo Jima (LHD 7).

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN "Le digo Estados Unidos que no se atreva a poner una mano en Venezuela": el desafiante mensaje del ministro de Defensa de Maduro sobre el despliegue militar en el mar Caribe o

De acuerdo con información revelada también por Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas horas.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.