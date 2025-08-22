NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
ONU

La ONU se pronuncia sobre la que definió como "tensión" entre Estados Unidos y Venezuela

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
El pronunciamiento de la ONU se da luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, envió el jueves un mensaje a Estados Unidos y Venezuela frente a la que definió como una situación de “tensión” entre ambas naciones.

Guterres, según la portavoz de la de la ONU, Daniela Gross De Almeida, pidió "bajar la tensión, ejercer moderación y resolver sus diferencias por medios pacíficos".

El pronunciamiento de la ONU se da luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

o

El envío del escuadrón anfibio fue confirmado a Reuters, el miércoles, por dos fuentes informadas sobre el despliegue.

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que de acuerdo con información de Reuters más de 4.500 marineros incluidos 2.200 infantes de marina se encuentran a bordo de tres buques anfibios: el USS San Antonio (LPD 17), el USS Fort Lauderdale (LPD 28) y el USS Iwo Jima (LHD 7).

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

o

De acuerdo con información revelada también por Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas horas.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Temas relacionados:

ONU

Estados Unidos y Venezuela

António Guterres

Secretario General de la ONU

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Régimen de Maduro

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Agentes de la Policía de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana - Foto: NTN24
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González / FOTO: AFP
Daddy Yankee

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa Mireddys González y a su excuñada por millones de dólares

Corina Smith / Lasso, cantantes venezolanos - EFE
Música

Como en los 90: así suena 'mi ex no quiere a nadie', la nueva canción en la que colaboran Corina Smith y Lasso

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

"Putin no se reunirá con Macron o con el Reino Unido, solo Trump puede unir a estas dos partes": Marco Rubio sobre esfuerzos para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

Agentes de la Policía de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar

Partido de la Serie del Caribe Kids entre Venezuela y República Dominicana / Pelotero dominicano Anyelo Feliz - Fotos: EFE - X
Serie del Caribe

Serie del Caribe Kids aviva teorías sobre peloteros dominicanos que se "bajan" la edad: “son hombres, no niños”

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana - Foto: NTN24
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano