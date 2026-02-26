Al menos dos tripulantes de la lancha con matricula de Estados Unidos atacada por Cuba eran norteamericanos, según alto funcionario

Este jueves un funcionario de Estados Unidos le confirmó a AFP que al menos dos de los pasajeros que estaban a bordo de la lancha que Cuba interceptó eran de nacionalidad norteamericana.

Según el funcionario "al menos dos personas (a bordo de la lancha) eran ciudadanos norteamericanos, una ha fallecido y la otra está herida".

Además, explicó que el propietario de la lancha rápida declaró "que esta había sido robada por un empleado".

Una tercera persona tenía un visado y las demás "podrían ser residentes permanentes legales", dijo la misma fuente, bajo anonimato, según la agencia.

Esto se da luego de que el régimen cubano informara el miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otros seis que viajaban en una lancha con matricula de Estados Unidos.

La Embajada del régimen cubano en Washington se pronunció sobre el ataque que ejercieron fuerzas de su país contra una lancha con matrícula de Estados Unidos en la que viajaban 10 personas.

Mediante una nota de prensa, la Embajada indicó que se ha identificado a uno de los cuatro muertos en el ataque y a los seis sobrevivientes que fueron detenidos debido a que “pretendían realizar una infiltración con fines terroristas”.

Sin embargo, desde el gobierno de Estados Unidos, se ha dejado claro que serán ellos los que saquen sus propias conclusiones a medida que tengan más información de lo ocurrido.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló durante una conferencia de prensa en Bassaterre que: "No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí".

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

A esto se le suma las declaraciones que entregó el vicepresidente de la nación, JD Vance, quien comentó que su país está "vigilando" el incidente, pero añadió que espera que no sea grave.

“No conocemos muchos detalles, así que dejaré que la Casa Blanca nos dé más información a medida que la recibamos. Ciertamente, es una situación que estamos monitoreando. Esperemos que no sea tan grave como tememos, pero no puedo decir más porque simplemente no sé más”, añadió.