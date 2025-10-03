La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

El fiscal general de régimen, Tarek William Saab, informó en sus redes sociales que el Ministerio Público había emitido una orden de captura contra la exfiscal sexta del Estado Lara, Darling Ortiz.

La señalaba de corrupción, actos arbitrarios, y un tercer delito que más llamó la atención: ultraje al pudor público e incitación al odio.

Además publicó una foto de la funcionaria, a la que muchos en la publicación acusaron de corrupta.

Más tarde el activista, exfiscal y abogado Zair Mundaray, que accede a información privilegiada, develó la historia detrás del caso.

"El fiscal solicita aprehender a la fiscal Darling Ortiz, fiscal 6 del estado Lara, quien desde hace tiempo tiene múltiples denuncias por abusos en ejercicio de sus funciones".

Para Mundaray también llamó la atención el delito de "conducta indecorosa", por lo que investigó lo verdaderamente ocurrido.

"Un General de la aviación de apellido INFANTE divulgó a través de sus estados de WhatsApp videos íntimos de dicha fiscal. El ignaro fiscal optó por imputar a quien aparece en el video, pero NO al general que comete el delito de revelación indebida de data del artículo 22 de la Ley de Delitos Informáticos", apunta Mundaray.

Además señaló a Saab de siempre proteger "a los de uniforme, eso lo ha distinguido siempre. El video se difundió ampliamente en medios judiciales. El Ministerio Público es una organización en absoluta descomposición en todos los aspectos".