Por "ultraje al pudor público", Ministerio Público solicita detención de exfiscal de Lara

El fiscal general de régimen, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público emitió una orden de captura contra la exfiscal sexta del Estado Lara, Darling Ortiz.

Aunque no detalla el motivo de la orden, a través de su cuenta en Instagram, Saab señala que la exfuncionaria será imputada por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

En paralelo, también indicó que Jairo González, exfiscal auxiliar sexto de Lara, será imputado por corrupción propia en grado de complicidad.

A inicios de septiembre, en medio de la oleada de represión y persecución política en Venezuela, informó la detención de 14 jueces en un operativo de "depuración" con el que el titular del Ministerio Público prometió "la implacable operación anticorrupción para fortalecer la integridad del Sistema de Justicia".

Además Saab señalaba que unos 570 funcionarios de la Fiscalía habían sido procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.