"La presión de EE. UU. y la actividad de María Corina Machado buscan que los aliados de Maduro entiendan que no tienen otra opción que sublevarse": Ingacio Montes

El pasado miércoles, la CIA recibió luz verde de Donald Trump para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. El presidente confirmó la noticia y dijo que sería ridículo cuestionar si la agencia de inteligencia tiene autoridad para “sacar” a Maduro.

Al ser consultado sobre por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela, el mandatario indicó que no puede entregar información sobre esta decisión, pero reveló que lo aprobó "por dos razones, en realidad".

Este nuevo anuncio ha puesto, nuevamente, sobre la mesa la eventual caída de la dictadura madurista, sin embargo, aún no es claro cuál sería el accionar del Gobierno Trump.

Ignacio Montes de Oca, periodista en asuntos internacionales, habló en El Informativo USA de NTN24 para analizar el tema.