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Jueves, 09 de abril de 2026
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Caso Epstein

La primera dama de EE. UU. se desvincula del caso Epstein: "Rechazo los intentos maliciosos de difamar mi reputación"

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Melania Trump, primera dama de Estados Unidos - Foto: EFE
Melania Trump, primera dama de Estados Unidos - Foto: EFE
La esposa del mandatario de la unión americana calificó de “mentiras” las acusaciones que la relacionan con el fallecido financista condenado por tráfico sexual.

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, negó este jueves cualquier vínculo personal o conocimiento de los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein.

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La esposa del mandatario de la unión americana calificó de “mentiras” las acusaciones que la relacionan con el fallecido financista condenado por tráfico sexual.

"Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, afirmó la primera dama.

“Los individuos que mienten sobre mí carecen de estándares éticos, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus intentos maliciosos de difamar mi reputación", acotó.

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Desde el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, Melania aseguró además: "Nunca fui su amiga... Imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y sobre mí han estado circulando en las redes sociales, tengan cuidado con lo que creen, esas imágenes e historias son completamente falsas”.

Posteriormente, la también escritora, diseñadora y empresaria checoamericana exigió al Congreso celebrar una audiencia pública con las víctimas del caso.

Al mismo tiempo, llamó a detener todos los señalamientos que la relacionan con el caso Epstein.

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Es de recordar que Donald Trump también ha negado en varias ocasiones cualquier vínculo con los delitos de Epstein.

Jeffrey Epstein murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de trata sexual de menores.

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