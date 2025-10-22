"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el analista político Alejandro Hernández se refirió a la crisis política en Venezuela tras los últimos procesos electorales desarrollados en el país, como la primarias de la oposición en 2023, que cumplen dos años, y las presidenciales del 28 de julio de 2024, que el régimen de Nicolás Maduro se atribuyó sin sustento alguno.

Según Hernández, las primarias en Venezuela serán “un hecho fundamental que será protagónico a la hora de que se estudie cómo fue el proceso para la democratización de Venezuela”.

“Las primarias fueron el primer error de cálculo que tuvo el régimen de Maduro en el proceso hacia las elecciones presidenciales (...) La elección terminó siendo un rotundo éxito que no esperaba el chavismo. Fue una sorpresa, fue la primera sorpresa, gran sorpresa que se llevó el chavismo de cara al proceso presidencial del año 24”, señaló.

Por otro lado, argumentó que el hecho de que aún Maduro siga usurpando el poder no le resta mérito a esta elección interna de la oposición.

Hernández aseguró, además, que el régimen de Maduro “está desaprovechando negociar unas condiciones para una salida pacífica del poder”, lo que catalogó como otro gran error.

“Yo creo que la situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido (...) Yo no sé si estamos a las puertas del cambio, pero sí creo que es evidente que estamos en un momento que nunca antes habíamos tenido”, añadió en relación a la tensiones de Estados Unidos con Venezuela por el despliegue militar en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Finalmente, el analista se refirió la proposición que aprobó la Cámara de Representantes de Colombia en la que exhorta al gobierno del presidente Gustavo Petro a declarar al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

“Es lamentable que Gustavo Petro no asuma un rol más constructivo en la crisis política de Venezuela, siendo Colombia uno de los países más afectados con este tema”, dijo.