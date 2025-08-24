“La soberanía territorial y la democracia son sagradas”: Enrique Capriles recibe críticas por comunicado sobre la presión de EE. UU. frente al régimen

El exgobernador de Miranda, Venezuela, Henrique Capriles, se pronunció, tras la liberación de 13 presos políticos opositores que se encontraban encarcelados bajo la dictadura de Nicolás Maduro, destacando que “ningún venezolano debe estar bajos las rejas” y que “La soberanía territorial” se debe respetar, esto último haciendo referencia al actual despliegue naval que ejerce Estados Unidos en el mar Caribe cerca de Venezuela.

Capriles destacó la importancia de seguir en la lucha por alcanzar la libertad de quienes están presos por causas políticas. “Que a nadie le quede dudas: vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡Hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!”, señaló.

Asimismo, fue enfático en señalar que “La soberanía territorial es sagrada”, esto en respuesta a la actual tensión que se vive entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, la cual ha aumentado durante los últimos días, tanto por el aumento en el valor de la recompensa para quien ayude en la captura de Maduro y Diosdado Cabello, como por el despliegue de buques por parte del país norteamericano en el mar Caribe, cerca del territorio venezolano.

Con este mensaje, el líder opositor ratifica su posición frente a las diferencias que viven actualmente estas dos naciones, la cual dio a conocer el pasado 22 de agosto por medio de un comunicado en el que ratifica que: “Expresamos con firmeza nuestro rechazo a toda acción de fuerza con Venezuela, venga de donde venga. La soberanía de nuestro país es sagrada y debe ser respetada sin condiciones”.

“Ratificamos que los asuntos entre la comunidad internacional y Venezuela deben resolverse vía diálogo y negociación”, añadió Henrique Capriles, quien rechaza las acciones que se vienen realizando por parte del gobierno de los Estados Unidos, las cuales considera que pueden “afectar contra otro, llevando a la pérdida de vidas”.

Las reacciones frente al mensaje de Capriles ante la crisis entre Venezuela y EE.UU

Esta posición de Capriles ha causado la reacción de varios usuarios de redes sociales; desató la controversia.

“Capriles jamás entendió lo que significa soberanía”, “Lo de Capriles no es un comunicado, eso es una confesión. Esta CONFESIÓN debe ser guardada como prueba para ser presentada el día del juicio donde deberá ser juzgado por cooperación con la organización Narco Terrorista”, “A Capriles no le interesa que se acabe el reino de Maduro porque van a descubrir todos sus acuerdos con el régimen”, fueron algunos de los mensajes que rechazan el actuar de Henrique Capriles.