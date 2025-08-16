Las Gigantes del Mar y sus Fascinantes Secretos

La ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, puede llegar a pesar hasta 150 toneladas, este peso es comparable al de un Boeing 737 completamente cargado. Con una longitud que puede superar los 30 metros, la ballena azul no solo es la reina de los océanos, sino que también es un símbolo de la increíble biodiversidad marina.

Por su parte, las ballenas jorobadas son conocidas por sus complejas y largas "canciones", que pueden durar hasta 30 minutos. Estos cantos no solo sirven para atraer a posibles parejas, sino que también tienen un propósito comunicativo.

VEA TAMBIÉN Polémica en Argentina por el traslado de un árbol de casi 300 años o

Estos sonidos viajan miles de kilómetros a través del agua, permitiendo a las ballenas mantener contacto con otros miembros de su especie y coordinar su comportamiento durante las migraciones.

Algunas especies de ballenas, como la ballena boreal, pueden vivir más de 100 años, y algunas incluso superan los 200 años de vida, estas criaturas longevas realizan migraciones impresionantes. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, viajan anualmente más de 8,000 kilómetros desde las frías aguas de la Antártida hasta las costas cálidas de Colombia para reproducirse. Este viaje es una de las migraciones más largas del reino animal.

Las ballenas no solo son criaturas de gran tamaño, sino también actores clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, su impresionante capacidad de adaptación, su longevidad y su papel en la lucha contra el cambio climático las convierten en verdaderos tesoros naturales que el ser humano debe proteger y preservar.