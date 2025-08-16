NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Sábado, 16 de agosto de 2025
Ballenas

Las Gigantes del Mar y sus Fascinantes Secretos

agosto 16, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Las ballenas, esos majestuosos mamíferos marinos, con su tamaño colosal y su capacidad para viajar miles de kilómetros a través de los océanos, continúan asombrando tanto a científicos como a observadores curiosos.

La ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, puede llegar a pesar hasta 150 toneladas, este peso es comparable al de un Boeing 737 completamente cargado. Con una longitud que puede superar los 30 metros, la ballena azul no solo es la reina de los océanos, sino que también es un símbolo de la increíble biodiversidad marina.

Por su parte, las ballenas jorobadas son conocidas por sus complejas y largas "canciones", que pueden durar hasta 30 minutos. Estos cantos no solo sirven para atraer a posibles parejas, sino que también tienen un propósito comunicativo.

o

Estos sonidos viajan miles de kilómetros a través del agua, permitiendo a las ballenas mantener contacto con otros miembros de su especie y coordinar su comportamiento durante las migraciones.

Algunas especies de ballenas, como la ballena boreal, pueden vivir más de 100 años, y algunas incluso superan los 200 años de vida, estas criaturas longevas realizan migraciones impresionantes. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, viajan anualmente más de 8,000 kilómetros desde las frías aguas de la Antártida hasta las costas cálidas de Colombia para reproducirse. Este viaje es una de las migraciones más largas del reino animal.

Las ballenas no solo son criaturas de gran tamaño, sino también actores clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, su impresionante capacidad de adaptación, su longevidad y su papel en la lucha contra el cambio climático las convierten en verdaderos tesoros naturales que el ser humano debe proteger y preservar.

 

Temas relacionados:

Ballenas

Curiosidades

Biodiversidad

Conservación

Conservación animal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Parapentista. (Canva - Foto de referencia)
Tragedia

Hallan sin vida en Colombia a parapentista que se encontraba desaparecido desde mayo pasado tras ser abrigado por una nube

Donald Trump - AFP
Críticas

South Park lanzó su 27.ª temporada con dura sátira al presidente estadounidense Donald Trump y al caso Epstein

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita

Leyenda del fútbol italiano visitó a René Higuita y se llevó puesta la camiseta del Atlético Nacional

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Parapentista. (Canva - Foto de referencia)
Tragedia

Hallan sin vida en Colombia a parapentista que se encontraba desaparecido desde mayo pasado tras ser abrigado por una nube

Millonarios no levanta cabeza, en la Liga BetPlay II-2025 - Foto referencia: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios no levanta cabeza, el conjunto capitalino es último de la tabla con cero puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025

Juego de la NBA (EFE)
NBA

Arrestan a exestrella de la NBA por organizar partidas ilegales de póker

Piloto suizo Raphael Domjan superó récord de altitud para un avión eléctrico solar - Fotos AFP
Energía solar

Piloto bate récord de altitud para aviones eléctricos propulsados con energía solar en un histórico vuelo que acerca la tecnología a la estratósfera

Andrusw Alberto Araujo (i) de Zuliano disputa el balón con Lucas Esquivel de Paranaense. (EFE)
Fútbol venezolano

Equipo europeo contrató quinto futbolista venezolano para su nómina y los fanáticos ya lo llaman La Vinotinto en el Viejo Continente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano