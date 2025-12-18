NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Estados Unidos | Foto Canva
Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

Permisos especiales para jóvenes inmigrantes abandonados: el estatus legal que puede abrir la puerta a la residencia en EE.UU.

diciembre 18, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Un estatus migratorio especial puede permitir que jóvenes abandonados accedan a la residencia permanente en Estados Unidos.

En el ámbito migratorio de Estados Unidos existe un permiso especial destinado a jóvenes que llegan al país siendo niños y que por distintas circunstancias fueron abandonados por uno o ambos padres.

o

El abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal, explicó que este beneficio “está destinado para todos aquellos niños o adolescentes que hayan sufrido abandono, por uno o por ambos padres”, y aclara que se trata de un proceso que “los puede llevar a la residencia permanente”.

El proceso funciona con dos fases

De acuerdo con Benítez, el camino para obtener este estatus no es de inmediato y depende del lugar donde resida el solicitante. “Varia dependiendo del estado donde vivas, porque esto tiene dos grandes fases”, señaló.

o

El primero tiene una fase ante las cortes de familia y después tiene una fase ante el servicio de migración”, explicó el abogado, subrayando que los requisitos y tiempo pueden cambiar según la jurisdicción.

La edad: primer factor determinante

Benítez advierte que “dependiendo del estado donde estés haciendo vida, el tiempo límite para poder obtener ese tipo de beneficio a nivel de la corte de familia puede ser de 18 a 21 años”.

Esto significa que el margen para iniciar el proceso es limitado y que actuar a tiempo puede marca la diferencia entre acceder o no a este beneficio migratorio.

Verificación del abandono y controles legales

El abogado también explica cómo la ley verifica que efectivamente existe una situación de abandono. “Los pasos que sigue la ley para asesorarse que el niño fue abandonado es a través de que vas a una corte, vas a tener la verificación obviamente de los funcionarios de la corte, claro el tipo de argumento, el tipo de alegato”, detalló.

En ese punto, Benítez advierte sobre posibles abusos del proceso: “Muchas personas hay que tener cuidado con esto, pueden querer utilizar este tipo de procedimiento para que el hijo se haga residente, se haga después ciudadano americano y los pida”, explicó, y aclaró que “también está la limitante para que no los pueda pedir”.

¿Qué ocurre si el joven ya es mayor de 21 años?

En casos donde el solicitante ya supera el límite de edad, el panorama cambia. Benítez fue enfático al señalar que “igual no lo va a poder pedir, ellos van a tener que buscar la vía de residencia por otro camino”.

o

Además, asevera que estos antecedentes pueden tener implicaciones legales adicionales. “Hay que tener mucho cuidado porque obviamente si vienen de un proceso de abandono, eso puede afectar la buena conducta moral de la persona que en teoría generó el abandono”, concluyó.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Inmigración

Migración

Estados Unidos

Visa

Niños

Frontera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz 2025

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz 2025

Marcelo Bielsa habló sobre su continuidad con Uruguay - Foto: EFE
Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa aclaró su situación con la selección de Uruguay luego de la goleada ante Estados Unidos

Nicolás Maduro y el Niño Guerrero - EFE
Tren de Aragua

Estados Unidos presentó cargos contra miembros del Tren de Aragua, incluido el "Niño Guerrero" a quien acusa de actuar en concierto con el Cártel de los Soles

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

Alias Calarcá - AFP
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Cuba

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano, reconoció públicamente el colapso económico que atraviesa la isla

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre