Permisos especiales para jóvenes inmigrantes abandonados: el estatus legal que puede abrir la puerta a la residencia en EE.UU.

En el ámbito migratorio de Estados Unidos existe un permiso especial destinado a jóvenes que llegan al país siendo niños y que por distintas circunstancias fueron abandonados por uno o ambos padres.

El abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal, explicó que este beneficio “está destinado para todos aquellos niños o adolescentes que hayan sufrido abandono, por uno o por ambos padres”, y aclara que se trata de un proceso que “los puede llevar a la residencia permanente”.

El proceso funciona con dos fases

De acuerdo con Benítez, el camino para obtener este estatus no es de inmediato y depende del lugar donde resida el solicitante. “Varia dependiendo del estado donde vivas, porque esto tiene dos grandes fases”, señaló.

“El primero tiene una fase ante las cortes de familia y después tiene una fase ante el servicio de migración”, explicó el abogado, subrayando que los requisitos y tiempo pueden cambiar según la jurisdicción.

La edad: primer factor determinante

Benítez advierte que “dependiendo del estado donde estés haciendo vida, el tiempo límite para poder obtener ese tipo de beneficio a nivel de la corte de familia puede ser de 18 a 21 años”.

Esto significa que el margen para iniciar el proceso es limitado y que actuar a tiempo puede marca la diferencia entre acceder o no a este beneficio migratorio.

Verificación del abandono y controles legales

El abogado también explica cómo la ley verifica que efectivamente existe una situación de abandono. “Los pasos que sigue la ley para asesorarse que el niño fue abandonado es a través de que vas a una corte, vas a tener la verificación obviamente de los funcionarios de la corte, claro el tipo de argumento, el tipo de alegato”, detalló.

En ese punto, Benítez advierte sobre posibles abusos del proceso: “Muchas personas hay que tener cuidado con esto, pueden querer utilizar este tipo de procedimiento para que el hijo se haga residente, se haga después ciudadano americano y los pida”, explicó, y aclaró que “también está la limitante para que no los pueda pedir”.

¿Qué ocurre si el joven ya es mayor de 21 años?

En casos donde el solicitante ya supera el límite de edad, el panorama cambia. Benítez fue enfático al señalar que “igual no lo va a poder pedir, ellos van a tener que buscar la vía de residencia por otro camino”.

Además, asevera que estos antecedentes pueden tener implicaciones legales adicionales. “Hay que tener mucho cuidado porque obviamente si vienen de un proceso de abandono, eso puede afectar la buena conducta moral de la persona que en teoría generó el abandono”, concluyó.

