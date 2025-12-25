NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

diciembre 25, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Al menos ocho muertos y 19 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz la tarde del miércoles, informaron autoridades locales.

El autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó Protección Civil estatal la noche del miércoles.

"Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas", dijo la dependencia en un comunicado. "Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla", añadió.

Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).

