María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un fuerte accidente de tránsito en Miami y tuvo que cancelar su boda

Susto en la familia de Lionel Messi. La hermana del astro argentino, María Sol Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami tras chocar su vehículo contra un muro y esto le provocó múltiples fracturas y lesiones de consideración.

Así lo confirmó Celia Cuccittini, la madre de Lionel y María Sol, quien habló para un medio argentino tras lo ocurrido y, según su relato, lo que ocasionó el accidente fue que ella tuvo una descompensación mientras manejaba.

VEA TAMBIÉN Graban a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en India honrando a la Diosa Durga o

El siniestro ocurrió a tan solo días de que María Sol contrajera matrimonio, pues el próximo 3 de enero se casaría con su prometido Julián 'Tuli' Arellano, por lo que han decidido postergar la boda.

"Se va a retrasar el casamiento, que de última es lo menos importante, porque tiene una rehabilitación muy larga", dijo Celia a los medios argentinos.

Según la información conocida, la emprendedora y diseñadora presenta fracturas en dos vértebras, una fractura en el talón, una lesión en una de sus muñecas y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Pese a la gravedad de las lesiones, María Sol Messi ya está en Rosario (Argentina) para su recuperación que será larga y una vez superado este impase, se reprogramará la boda.