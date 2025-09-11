NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Explosión

Las impresionantes imágenes de una explosión en empresa en Maracaibo, estado Zulia

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión en Maracaibo
Aunque las primeras versiones hablaban de un camión de carga, posteriormente se conoció que fue en una fábrica.

Pasadas las 9 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, los habitantes de la zona industrial entre Maracaibo, capital del estado Zulia, y San Francisco, escucharon un estruendo desde una de las fábricas que operan en el lugar.

La onda expansiva fue tan grande que podía verse desde lejos y las detonaciones duraron hasta mucho después del primer estruendo.

Vecinos y periodistas locales informaron que se habría originado en una empresa de fuegos artificiales.

Se espera que las autoridades informen si hay víctimas humanas por este hecho que alcanzó algunas viviendas.

Información en desarrollo.

En 2006 ocurrió una explosión similar en el mercado popular conocido como Las Playitas, que dejó ocho muertos y 25 heridos.

Las condiciones climáticas, la escasez de agua y la precariedad de los insumos para combatir estos desastres complican atender estas emergencias.

