“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que no existe un criterio claro por parte del régimen de Nicolás Maduro para decidir que personas son liberadas y quienes siguen presos, no hay una lista oficial de liberados y las organizaciones de derechos humanos exigen la libertad de todos los presos políticos que hay en Venezuela.

Uno de estos presos políticos es Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, quien lleva 16 meses detenido, presuntamente por cinco delitos: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio.

Costanza Cipriani, la esposa de Perkins Rocha, habló en La Tarde NTN24 acerca de este tiempo en que el abogado lleva retenido: “Inimaginable pensar en que tendríamos 16 meses sin él en casa y aunque lo hemos tratado de sobrellevar, jamás pensamos que enfrentaríamos una situación tan dolorosa, porque 16 meses parece poco tiempo, pero es un montón de tiempo para una familia en esta situación”.

También se refirió a la reciente liberación de los presos políticos: “Es difícil saber cuáles son los criterios, porque unos sí y otros no, no hay una cifra cierta pues el gobierno dice un número y las organizaciones otro, los familiares en definitiva saber si sus parientes llegan o no, a mí me escriben preguntándome si sus familiares están en la lista para ser liberados y no sé que contestarles, yo pienso que es algo aleatorio, no veo ningún patrón claro. Me alegro por los excarcelados que no están libres, pero por lo menos están con su familia, pero que no se olvide que son excarcelados, no liberados”.

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, también estuvo en La Tarde de NTN24 hablando de este tema de los presos políticos en Venezuela y aseveró que este sufrimiento solo terminará con la partida de Maduro del poder.

“No solo están presos los que están en los calabozos, también lo están la familia, hay una editorial del ABC de Madrid que se refiere a Venezuela como un país cárcel y la metáfora es bastante acertada. Todo está termina cuando se dé la salida de Maduro, de eso depende”, comentó.

Schamis también habló de la excarcelación de los presos políticos y aseveró que “las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal, porque son caprichos, con qué criterio salen algunos y otros no, además que mientras son unos liberados, otros son encarcelados, con qué criterio”.