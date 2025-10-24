"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford y sus buques de guerra de apoyo en el Área de Mando Sur de Estados Unidos, lo que aumentó con magnitud las tropas y aeronaves en la región de América Latina.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump, vale recordar, movilizó desde agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe para hacer frente a los carteles de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.

El excomandante de la Armada de Colombia, Almirante Hernando Wills, analizó las implicaciones de este tema en El Informativo USA de NTN24.

"En las últimas décadas no hay un precedente o un antecedente de la presencia de un grupo de ataque de portaaviones en el área de responsabilidad del Comando Sur", dijo Wills.

El excomandante aseguró que esta es "realmente una situación completamente nueva" en la que se deja en evidencia que el presidente Trump está mandando un mensaje claro de sus intenciones y "está buscando una acción mucho más contundente en contra" de las organizaciones criminales trasnacionales.

"El solo anuncio de este refuerzo tan importante y tan grande y que está diseñado para ser ofensivo, muestra que se ha logrado un escalamiento y las opciones de actuar se van acercando más. Estoy completamente seguro que el régimen de Nicolás Maduro está recibiendo ese mensaje", manifestó.