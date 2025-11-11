NTN24
El protagonista de 'Mi pobre angelito' repitió varias partes de la película: estas fueron las escenas que volvió a actuar a sus 45 años

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
El actor retomó su papel como el astuto protagonista de la película e interpretó varias de las escenas de la icónica historia navideña.

Tras más de treinta años del estreno de ‘Mi pobre angelito’, el rostro de Macaulay Culkin, protagonista de la película, sigue siendo un símbolo de la Navidad y de travesuras.

Poco después que se confirmara su participación en la segunda temporada de Fallout, Culkin reapareció nuevamente frente a las pantallas durante una campaña publicitaria de Home Instead, llamada “Home but not alone”.

“Macaulay se entrega a la nostalgia justo a tiempo para el 35 aniversario de este clásico navideño. Como parte de una campaña publicitaria de Home Instead”, indica el crítico de cine
Christian DiAcqua sobre la publicación.

En esta oportunidad, el actor retomó su papel como el astuto protagonista de la película, pero ahora como un adulto.

En los videos, el actor revive varias de las escenas de la famosa película como cuando decide viajar solo, irse de compras e incluso el momento en el que se percata que sus padres no están.

"Inspirada en un querido clásico navideño, nuestra campaña “Home, But Not Alone” honra la importancia de iniciar la conversación sobre el cuidado de los adultos mayores", indica DiAcqua.

El actor estadounidense comenzó su carrera teatral a la edad de cuatro años e hizo la primera de varias apariciones en la película 'Rocket Gibraltar', donde interpretó al nieto de Burt Lancaster.

No obstante, fue en la película 'John Hughes Uncle Buck' en la que Culkin empezó a llamar la atención por primera vez.

Su estrellato internacional se debe en gran medida a la interpretación de Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito', un niño ingenioso que accidentalmente se queda solo en su casa cuando su familia se va de vacaciones.

El actor, quien estuvo alejado de las pantallas, se dejó ver por última vez ante el público en diciembre de 2023 durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Macaulay Culkin recibió la estrella número 2765 en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 1 de diciembre a las 11:30 a.m.

Al evento asistió su pareja, Brenda Song, sus hermanos Rory Culkin y Quinn Culkin, y sus amigos Paris Jackson y Seth Green. Además, hizo presencia la actriz Natasha Lyonne.

