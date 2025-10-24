"Es un gran mensaje hacia los líderes del Cartel de los Soles para que se entreguen lo más pronto posible": exoficial estadounidense sobre despliegue de portaaviones en el Caribe

Estados Unidos anunció este viernes que desplegó un portaaviones, el más moderno del mundo, y su flotilla acompañante para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el propósito de combatir el tráfico de drogas y a los carteles de la región.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense con más de 37 años de servicio, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la fortaleza del portaaviones y el significado que enmarca para la ofensiva militar estadounidense.

"Es la determinación del presidente (Trump) para contrarrestar el problema que representa las amenazas de los carteles del narcotráfico y terrorismo, y también para reprimir el flujo del narcotráfico hacia los Estados Unidos, para mantener la seguridad estratégica de este mismo país", señaló Romero.

El exoficial de inteligencia naval estadounidense aseguró que "este no es simplemente un acto simbólico", sino que se trata de una muestra del "poderío de fuego con el cual cuenta Estados Unidos" y que proyecta la fuerza de este país hacia la comunidad internacional.

"Es un mensaje que está enviando el presidente Trump hacia todos los países del hemisferio, la comunidad internacional y particularmente es un gran mensaje hacia los líderes del Cartel de los Soles para que se entreguen lo más pronto posible", consideró.

Para Romero lo que está sucediendo es que, tras las amenazas de Nicolás Maduro a Estados Unidos, el país norteamericano "ha respondido contundentemente" no solo con el portaaviones, sino con el envío de dos bombarderos que reportaron algunas plataformas especializadas el jueves, pero que Trump negó.

Como exmiembro de un escuadrón bombardero aéreo naval que funcionaba a bordo de un portaaviones, Romero aseguró que había una "determinación total por parte del Gobierno norteamericano para llevarle la guerra frontal directamente a los intereses del narcotráfico porque todos tienen una relación con el terrorismo y, particularmente, el Cartel de los Soles, con miembros como lo que es Hezbolá".