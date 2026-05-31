Las primeras reacciones desde Estados Unidos a los resultados de las elecciones en Colombia: "orgulloso del pueblo colombiano"

Abelardo de la Espriella disputará la presidencia de Colombia en una segunda vuelta contra el candidato Iván Cepeda, tras una ajustada primera vuelta este domingo.

Con el 99% de los votos contabilizados, el abogado se impuso con 43,77%, con su propuesta de mano dura contra el crimen, megacárceles y bombardeos, en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país.

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Desde Estados Unidos comenzaron a llegar las reacciones tras los resultados de las elecciones en Colombia y los congresistas republicanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Rick Scott fueron los primeros en pronunciarse.

“He visto con mucho interés lo que está sucediendo en Colombia, felicito a Abelardo de la Espriella por ser el ganador de la primera vuelta, pero tenemos mucho más para lograr la victoria final que es necesario para el futuro de Colombia, para cambiar la dirección del país y el desastre que ha sido Gustavo Petro. A los demás candidatos que no pasaron, pero son de oposición, tenemos que unirnos detrás de De la Espriella para garantizar el triunfo y el futuro de Colombia”, aseveró Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos.

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“Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos. Los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad. La segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia. Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”, dijo María Elvira Salazar.

“Estoy orgulloso del pueblo colombiano por volver a demostrar su compromiso con la democracia a través de su participación en la elección de hoy, especialmente frente a las amenazas, la violencia y la inseguridad que han desafiado al país en los últimos meses. Colombia es un socio estratégico crítico para mantener un hemisferio occidental seguro y estable. Necesita permanecer libre y democrática. Estados Unidos debe seguir apoyando al pueblo colombiano, respaldar sus esfuerzos para fortalecer la democracia y proteger la libertad, y profundizar aún más nuestra asociación”, aseguró Rick Scott.