¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Un hecho sin precedentes ocurrió durante la última etapa de la Vuelta de España la cual fue cancelada luego de que se viera interrumpida por unas protestas pro-palestina.

A las protestas se le sumó el apoyo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien elogió las manifestaciones que detuvieron la carrera faltando tan solo 60 kilómetros.

Para hablar sobre este tema, Carlos Quero, subinspector y portavoz de la Unión Federal de la Policía en Madrid; Pablo Cecchini, periodista deportivo del canal TN en Argentina, y Coral Latorre Campos, secretaria general del sindicato de estudiantes de Estaña, conversaron con el programa Ángulo de NTN24.

Quero sostuvo durante el diálogo con Ángulo que: “Fue bochornoso. Las protestas estaban alentadas por el panorama político y entonces muchos grupos se sintieron justificados para acudir en masa en la etapa de la Vuelta a España”.

VEA TAMBIÉN ¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos? o

Por su parte, Latorre Campos no estuvo tan de acuerdo con lo dicho por Quero y afirmó que “lo único bochornoso que vimos ayer fue el despliegue policial totalmente desproporcionado para tratar de impedir la libertad de expresión”. “Realmente las manifestaciones no estaban alentadas por el panorama político como se dice por ahí”, dijo.

“Las protestas estaban alimentadas por el sentimiento de humanidad democrático de miles de personas que estamos viendo con horror lo que está Palestina”, añadió.

Mientras que el periodista Cecchini puntualizó: “El deporte a este nivel no es simplemente recreativo. Uno está representando una bandera y de alguna manera todos los países buscan hacer propaganda política”.

“Que durante un conflicto internacional, que es un verdadero genocidio del pueblo palestino, estén compitiendo ciclistas israelíes va a generar esto”, detalló.