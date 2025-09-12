NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El estratega republicano Daniel Garza, el estratega demócrata Luis Montes y el analista y experto en temas internacionales Bryan Acuña debatieron sobre el crimen del aliado del presidente republicano Donald Trump.

El asesinato a tiros del activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un aliado del presidente republicano Donald Trump, conmocionó a Estados Unidos en los últimos días. El joven de 31 años fue víctima de un atentado que acabó con su vida cuando participaba de un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah.

Tras más de 30 horas de búsqueda, el presunto tirador fue capturado este viernes 12 y puesto bajo custodia de las autoridades. Se trata de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson, quien permaneció prófugo de la justicia tras el violento hecho ocurrido el miércoles 10 de septiembre.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el estratega republicano Daniel Garza, el estratega demócrata Luis Montes y el analista y experto en temas internacionales Bryan Acuña debatieron sobre el impacto del crimen en la política estadounidense.

“Para mí esto fue un acto absolutamente político, un acto de violencia injustificada, un acto de terrorismo por un izquierdista radicalizado. Y no me refiero a la izquierda en general, me refiero a los radicales, los extremistas, que más y más están justificando este tipo de acción por sentirse, no sé, moralmente superior o algo. La intención aquí fue silenciar lo que era una voz representante, una voz principal, representante del ala conservador”, aseguró Garza.

Por su parte, Montes argumentó que cuando este tipo de actos se vuelven recurrentes toca reflexionar en lugar de personalizar los debates: “Es momento de volver a discutir las políticas públicas que nos han llevado aquí y el extremismo, sobre todo la política, la polarización extrema que nos ha llevado a este momento”, dijo.

El experto en temas internacionales Bryan Acuña comentó que desde hace algún tiempo se “ha visto elementos que buscan polarizar a la opinión pública estadounidense y darle mucho énfasis a posiciones un poco extremistas y radicales”.

“Definitivamente acá hay una situación de responsabilidad de los propios medios, que son los que ayudan de alguna manera a impulsar este tipo de discursos teniendo un doble rol, comentando un debate crítico que puede, digamos, ayudar a resolver este tipo de situaciones o, por el contrario, como ha ocurrido en los últimos tiempos, amplificar mensajes que terminan siendo mensajes de odio”, aseguró.

