NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado lanza "alerta mundial" por el secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto AFP
María Corina Machado | Foto AFP
María Corina Machado advirtió que el régimen de Maduro es responsable de su vida y su salud.

Un nuevo secuestro fue denunciado en la mañana de este 15 de diciembre, en Caracas. Se trata de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela, quien habría sido interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y llevado a la fuerza.

o

"Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza", detalla el mensaje de alerta difundido por Voluntad Popular.

Ante lo ocurrido, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se pronunció a través de su cuenta en la red social X con un mensaje contundente en el que emitió una “alerta mundial”. En su publicación denunció directamente al régimen de Venezuela por el secuestro de Pulido.

“El régimen de Nicolás Maduro secuestró esta mañana a Melquiades Pulido, nuestro coordinador de Gestión Pública. Lo interceptaron, le dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza”, escribió la dirigente opositora.

Responsabilizó al régimen de Maduro y advirtió sobre su delicado estado de salud. “Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquiades. Nuestro compañero y amigo tiene 70 años, sufre de Parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares”, escribió.

Adicionalmente, destacó la gran persona que es el coordinador de Gestión Publica de Vente Venezuela. “Melquiades es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia”, afirmó.

La líder finalizó su publicación con un mensaje fuerte y claro, aseguró que: “Liberaremos a cada uno de nuestros compañeros secuestrados y con ellos a Venezuela también”.

Cabe recordar que el partido de Machado ha sido el más golpeado por el brazo represor del régimen de Maduro, y que entre enero y octubre de 2025 la organización política reportó el arresto de al menos 112 dirigentes.

o

De igual manera defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" en Venezuela.

Según cifras de la ONG Foro Penal, hay 889 "presos políticos", mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Presos políticos

Vente Venezuela

Detenciones arbitrarias

SEBIN

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Actualidad

Ver más
A la izquierda Gustavo Petro y a la derecha Donald Trump-Foto: EFE
Gustavo Petro

“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Incendio en complejo de edificios residenciales en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

El enorme incendio que calcinó complejo de rascacielos en Hong Kong deja ya más de 50 muertos y centenares de desaparecidos

Gato en Ventana - Foto Canva
Gatos

Tribunal prohíbe a un gato salir de su casa: el inusual caso que sorprende a Francia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
A la izquierda Gustavo Petro y a la derecha Donald Trump-Foto: EFE
Gustavo Petro

“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez volvió al gol en la Champions League y firmó la victoria del Sporting de Lisboa

Incendio en complejo de edificios residenciales en Hong Kong (AFP)
Hong Kong

El enorme incendio que calcinó complejo de rascacielos en Hong Kong deja ya más de 50 muertos y centenares de desaparecidos

Gato en Ventana - Foto Canva
Gatos

Tribunal prohíbe a un gato salir de su casa: el inusual caso que sorprende a Francia

Ca7riel & Paco Amoroso - AFP
Latin Grammy

Artistas argentinos que conquistaron los Grammy Latinos anunciaron inusual decisión con sus primeros gramófonos

Llamarada solar | Foto NASA
Nasa

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imagen de una potente llamarada solar

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre