María Corina Machado lanza "alerta mundial" por el secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela

Un nuevo secuestro fue denunciado en la mañana de este 15 de diciembre, en Caracas. Se trata de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de Vente Venezuela, quien habría sido interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y llevado a la fuerza.

"Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza", detalla el mensaje de alerta difundido por Voluntad Popular.

Ante lo ocurrido, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se pronunció a través de su cuenta en la red social X con un mensaje contundente en el que emitió una “alerta mundial”. En su publicación denunció directamente al régimen de Venezuela por el secuestro de Pulido.

“El régimen de Nicolás Maduro secuestró esta mañana a Melquiades Pulido, nuestro coordinador de Gestión Pública. Lo interceptaron, le dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza”, escribió la dirigente opositora.

Responsabilizó al régimen de Maduro y advirtió sobre su delicado estado de salud. “Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquiades. Nuestro compañero y amigo tiene 70 años, sufre de Parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares”, escribió.

Adicionalmente, destacó la gran persona que es el coordinador de Gestión Publica de Vente Venezuela. “Melquiades es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia”, afirmó.

La líder finalizó su publicación con un mensaje fuerte y claro, aseguró que: “Liberaremos a cada uno de nuestros compañeros secuestrados y con ellos a Venezuela también”.

Cabe recordar que el partido de Machado ha sido el más golpeado por el brazo represor del régimen de Maduro, y que entre enero y octubre de 2025 la organización política reportó el arresto de al menos 112 dirigentes.

De igual manera defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" en Venezuela.

Según cifras de la ONG Foro Penal, hay 889 "presos políticos", mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.