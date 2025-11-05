NTN24
Régimen de Maduro

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
De manera virtual, la líder opositora venezolana hizo parte del evento celebrado en Miami (Florida).

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de Paz 2025, participó en el America Business Forum, celebrado en el emblemático Kaseya Center de Miami, Florida, Estados Unidos.

En el evento, que reúne a influyentes voces del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura global, la líder venezolana se refirió de manera virtual a la situación de su país bajo el régimen de Nicolás Maduro, señalado por EE. UU. como jefe del Cartel de los Soles.

Puntualmente, Machado mencionó la actual tensión que existe entre la Administración del presidente Donald Trump y el régimen de Maduro tras el despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas.

o

“En cuanto a la estrategia del presidente Trump hacia esta estructura narcoterrorista criminal, es absolutamente correcta, porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra al pueblo occidental y a las naciones democráticas de la región”, señaló.

Machado argumentó que dichas estructuras criminales se “sostienen con el dinero que proviene del tráfico de drogas, llamado contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de mujeres y el tráfico de personas”, por lo que hay que “cortar esos flujos de efectivo”.

“Y eso es precisamente lo que está haciendo el presidente Trump para proteger millones de vidas de ciudadanos estadounidenses, latinoamericanos y, por supuesto, venezolanos. Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, dijo.

En cuanto a una posible transición democrática en Venezuela tras el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la líder opositora indicó que desde ese momento se le ofreció a Maduro la posibilidad de negociar una transición.

o

“Él la ha rechazado una y otra vez, y el país ha sido testigo de la peor represión contra ciudadanos humanistas e inocentes que han sido desaparecidos, torturados y maltratados. Personas cuyas casas han sido saqueadas solo por defender los votos. Actualmente tenemos 870 presos políticos (...) Por eso este es un momento en el que también entendemos que las horas se agotan y estudiamos si él acepta una transición”, añadió.

Además de María Corina Machado, el America Business Forum cuenta con la participación de figuras políticas y deportivas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y el futbolista argentino Lionel Messi.





