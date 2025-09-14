"Le fallamos al futbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo

La selección venezolana no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El fracaso en las clasificatorias y que significa de nuevo la imposibilidad de ir a Mundial de fútbol ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados, pero como si fuera poco no es fue la única derrota dolorosa sufrida en la última semana.

En las últimas horas se oficializó la derrota de Venezuela en el Mundial de Desayunos creado por el influencer español Ibai Llanos, quien puso a competir a todo el mundo en redes sociales en busca del primer premio Mundial al mejor desayuno.

Tras varios días de votaciones, el reconocido creador de contenido español dio a conocer las votaciones finales que decretaron la dura derrota para la arepa, representante de Venezuela en el atípico mundial que fue sensación en redes sociales.

La arepa venezolana perdió por 400 mil votos ante el pan con chicharrón de Perú, un plato hasta ahora poco conocido.

Perú obtuvo 6,9 millones en TikTok, 1,5 millones en YouTube y cinco millones en Instagram, mientras la arepa de Venezuela se quedó con 6,7 millones en TikTok, 1,3 millones en YouTube y cinco millones en Instagram.

En resumen, el pan con chicharrón obtuvo en total 13.400.000 de votos mientras la arepa se quedó por debajo con 13 millones.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, muchos usuarios no dudaron en recordar la eliminación de la Copa del Mundo. “Le fallamos al futbol y a la arepa”, “Qué fracaso”; “No podemos ni con el desayuno".

Ibai Llanos prometió que viajará personalmente a Perú para entregar la sarten de oro, premio otorgado al ganador del torneo gastronómico.