NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
La Vinotinto

“Yo soy capaz de dirigir la selección”: Richard Páez le hizo un llamado al presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Richard Páez, DT venezolano - Foto de referencia: EFE
Richard Páez, DT venezolano - Foto de referencia: EFE
El entrenador venezolano de 72 años tuvo su última experiencia en un banquillo en 2020, pero asegura tener más sabiduría que antes para dirigir a la selección.

La selección de Venezuela se encuentra en renovación tras el despido de su entrenador, el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no logró el objetivo de llevar a la Vinotinto al repechaje del mundial, pese a tener una muy buena oportunidad.

Venezuela solamente debía derrotar a Colombia ante su gente en Maturín y habría logrado el objetivo, pero no solo cayó goleado, sino que Bolivia sí hizo respetar su localía y venció a Brasil, superándolo en puntos en la última fecha de la eliminatoria.

o

Este fracaso llevó a que el ciclo del Bocha en La Vinotinto llegara a su fin y ahora se encuentran buscando entrenador para afrontar los amistosos que restan de la fecha FIFA y preparar lo que será el camino al Mundial del 2030.

Si bien no se ha conocido nada oficialmente, suenan nombres para dirigir a Venezuela como el de Rafael Dudamel, entrenador que ya pasó por ese banquillo y que actualmente dirige en la liga colombiana; Luis Zubeldía, que actualmente dirige al Sao Paulo de Brasil; Gerardo Martino y Ricardo Gareca.

Y en este ramillete de posibles candidatos a dirigir la Vinotinto se quiere sumar Richard Páez, el veterano entrenador que marcó una época importante en su paso por el seleccionado con la que logró resultados históricos, una identidad de juego asociativo y una mentalidad ganadora.

En una entrevista con Meridiano Online, Páez le envió un mensaje a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) diciéndole: "yo soy capaz de dirigir la selección nacional".

o

“Yo soy capaz de dirigir la selección nacional y esta selección que más quiero ahora con más experiencia, con más canas que significa más sabiduría, no es que esté jubilado como dice la gente, es que sé más”, aseveró el veterano DT.

Como no voy a ser capaz de dirigir la selección de Venezuela que levantamos de la tumba y la pusimos en el plano internacional de tú a tú contra cualquier rival, a la que le enseñamos a ganar tanto de local como de visitante, no había diferencia porque esa fue la mentalidad que sembranos. Ellos saben que Richard Páez puede ser el salvavidas que necesitan… El teléfono está online y él (Jorge Giménez) tiene mi número”, complemento Páez.

La solicitud de Richard Páez al presidente de la FVF ha generado opiniones divididas entre quienes están de acuerdo con que regrese y termine lo que él comenzó con una clasificación al Mundial, como de quienes dicen que no es momento de regresar y se debe seguir viendo otras alternativas.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Richard Páez

Selección de Venezuela

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Deportes

Ver más
Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

Lionel Messi y Telasco Segovia, futbolistas - Foto: EFE
Telasco Segovia

Magistral pared: el gol del venezolano Telasco Segovia con Inter de Miami al último minuto por semifinal de Leagues Cup que hizo gritar a Messi

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Fin al sueño mundialista: Colombia le metió seis goles a Venezuela en Maturín y le quitó la oportunidad de disputar el repechaje

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Tren Maya de México - AFP
Tren

Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración

Christian Nodal, músico y cantante mexicano - Foto: EFE
Christian Nodal

Christian Nodal desnuda su corazón con polémica confesión: "Yo nací con un problema más grave que ser mujeriego"

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Confirmado: Disney anuncia “La Era de Hielo 6” | Foto AFP News
Disney

Disney confirma la fecha de estreno de ‘La era de hielo 6’ y revela escenas de otros dos éxitos

Militares colombianos - Foto EFE de referencia
Ejército de Colombia

El Ejército anunció que fueron liberados los 45 militares colombianos que permanecían "secuestrados" en zona con influencia de disidencias de las extintas FARC

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal