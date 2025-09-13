“Yo soy capaz de dirigir la selección”: Richard Páez le hizo un llamado al presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

La selección de Venezuela se encuentra en renovación tras el despido de su entrenador, el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no logró el objetivo de llevar a la Vinotinto al repechaje del mundial, pese a tener una muy buena oportunidad.

Venezuela solamente debía derrotar a Colombia ante su gente en Maturín y habría logrado el objetivo, pero no solo cayó goleado, sino que Bolivia sí hizo respetar su localía y venció a Brasil, superándolo en puntos en la última fecha de la eliminatoria.

Este fracaso llevó a que el ciclo del Bocha en La Vinotinto llegara a su fin y ahora se encuentran buscando entrenador para afrontar los amistosos que restan de la fecha FIFA y preparar lo que será el camino al Mundial del 2030.

Si bien no se ha conocido nada oficialmente, suenan nombres para dirigir a Venezuela como el de Rafael Dudamel, entrenador que ya pasó por ese banquillo y que actualmente dirige en la liga colombiana; Luis Zubeldía, que actualmente dirige al Sao Paulo de Brasil; Gerardo Martino y Ricardo Gareca.

Y en este ramillete de posibles candidatos a dirigir la Vinotinto se quiere sumar Richard Páez, el veterano entrenador que marcó una época importante en su paso por el seleccionado con la que logró resultados históricos, una identidad de juego asociativo y una mentalidad ganadora.

En una entrevista con Meridiano Online, Páez le envió un mensaje a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) diciéndole: "yo soy capaz de dirigir la selección nacional".

“Yo soy capaz de dirigir la selección nacional y esta selección que más quiero ahora con más experiencia, con más canas que significa más sabiduría, no es que esté jubilado como dice la gente, es que sé más”, aseveró el veterano DT.

“Como no voy a ser capaz de dirigir la selección de Venezuela que levantamos de la tumba y la pusimos en el plano internacional de tú a tú contra cualquier rival, a la que le enseñamos a ganar tanto de local como de visitante, no había diferencia porque esa fue la mentalidad que sembranos. Ellos saben que Richard Páez puede ser el salvavidas que necesitan… El teléfono está online y él (Jorge Giménez) tiene mi número”, complemento Páez.

La solicitud de Richard Páez al presidente de la FVF ha generado opiniones divididas entre quienes están de acuerdo con que regrese y termine lo que él comenzó con una clasificación al Mundial, como de quienes dicen que no es momento de regresar y se debe seguir viendo otras alternativas.